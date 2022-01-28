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    Ваноли: У «Спартака» всегда должен быть план Б

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    Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о ничьей против «Слована» (2:2) в товарищеском матче на сборе в Дубае.

    Паоло Ваноли
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    Паоло Ваноли

    «Сейчас моя цель — смотреть не на результат, а на рост команды и понимать, в каком направлении мы движемся. Я благодарю игроков.

    Сегодня был первый матч после очень большой нагрузки, поэтому определенная усталость у ребят была. Я рад, что у нас были ошибки, потому что они дают возможность прогрессировать.

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    • У Промеса была небольшая проблема на тренировке. На следующей неделе он уже будет с нами. У Кутепова небольшая перегрузка лодыжки. Сейчас у игроков будет полтора дня отдыха, на следующей неделе все вместе будем работать.

    Сейчас мы пробуем поставить нашу игру, но мы еще должны научиться работать как команда. Моя цель — сделать команду. Крайние защитники стараются применить то, что я им говорю.

    Нам всегда нужно учиться, прежде всего головой. Футболистам необходимо делать то, что говорит тренер. Могу сказать, что игроки хорошо отыграли сегодня. "Слован" провел больше матчей, так что это хороший старт для нас.

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    Будет ли схема с тремя защитниками основной на сезон? Вы хотите, чтобы я сейчас все рассказал нашим соперникам?

    Вне зависимости от схемы это уже готовая команда, она была построена с этими характеристиками. У нас всегда должен быть план Б. Для этого нам необходима концепция.

    Сегодня у меня было 25 важных игроков, у нас три разных турнира. Начиная с Пруцева и заканчивая Николсоном. Все должны учиться и быть одинаково важными для команды.

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    • "Спартак" — большой клуб, всегда идет какой-то поиск. Нужно спокойно двигаться к своей цели. Каттани провел хорошую работу, а мы должны делать свое дело и приносить радость нашим болельщикам.

    Для меня всегда одна цель — все игроки должны прогрессировать. Если будет возможность, клуб всегда готов сделать определенные действия на трансферном рынке», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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