«Порту» принял предложение «Ливерпуля» по форварду Диасу

«Порту» принял предложение «Ливерпуля» по нападающему, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сделка находится на финальной стадии. «Ливерпуль» заплатит за 25-летнего колумбийца 40 миллионов евро, сумма трансфера может вырасти до 65 миллионов евро в зависимости от выступлений футболиста.

FC Porto have received Liverpool official bid for Luís Diaz. €40m guaranteed fee plus €25m bonuses. Deal entering in final stages between clubs. 🔴🇨🇴 #LFC

Diaz is currently in South America with Colombia — Liverpool want to be plan and be prepared for potential medical there. pic.twitter.com/PV9v76xWLE