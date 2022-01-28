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    Черчесов: В перерыве мне пришлось кричать в раздевалке, что не всегда свойственно мне

    Футбол Ференцварош
    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Венгрии от «Пушкаш Академии» (0:1).

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Это была наша первая игра после зимнего перерыва, мы представляли, что она сложится иначе. Мы плохо начали матч, и красная карточка есть красная карточка, но вдесятером мы действовали лучше, чем в первые 25 минут. Мы очень плохо начали игру.

    Меня радует то, что команда хорошо отреагировала на удаление, и хорошая игра наших запасных. В перерыве мне пришлось кричать в раздевалке, что не всегда свойственно мне, но я хотел завести ребят, и это удалось, но, к сожалению, сравнять счет у нас не получилось. Что касается удаления Бешича, то ему не повезло со второй желтой карточкой, но таков футбол.

    Главный урок матча в том, что мне нужно совершенствовать не только свой английский, но и игру команды», — приводит слова Черчесова пресс-служба «Фради».

    Отметим, что это был первый официальный матч «Ференцвароша» под руководством российского тренера Станислава Черчесова.

    После этого матча «Ференцварош» остался лидером чемпионата. В активе у команды 35 очков в 17 матчах. У «Пушкаш Академии» 34 очка и третья позиция. Столько же очков у «Кишварды», которая занимает второе место.

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