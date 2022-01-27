«Зенит» объявил о подписании контракта с Адамовым

Петербургскийподписал контракт с защитником екатеринбургскогоАрсеном Адамовым.

Контракт с 22-летним Адамовым рассчитан до конца сезона-2025/26 и вступил в силу после прохождения футболистом углубленного медицинского обследования.

«Эмоции положительные. "Зенит" — большой клуб. Очень рад, что за год добился такого прогресса, что оказался в лучшей команде страны.

Это шаг вперед. Уверен, каждый футболист хочет играть в такой команде, как "Зенит". Будем работать! Через работу все получится.

Узнал о предложении петербуржцев 18 января, когда прилетели на сборы. Об этом мне рассказал президент "Урала" Григорий Викторович Иванов.

Были и другие варианты, но отклонил все предложения, узнав о "Зените". Попросил президента вести переговоры именно с сине-бело-голубыми.

Знаю по сборной Сутормина, Чистякова, Далера, Магу Оздоева, Ерохина. Сложностей в новом коллективе не возникнет, все будет нормально (улыбается). Игровой номер? Хотел 95-й, но он занят. Посмотрим.

Отправлюсь в Португалию с очень хорошим настроением. Будем работать, доказывать, что могу сразу претендовать на стартовый состав», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита».

Адамов — воспитанник «Ахмата», за главную команду грозненцев отыграл шесть матчей. В январе прошлого года перешел в «Урал».

За клуб из Екатеринбурга сыграл 28 матчей, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. В октябре прошлого года впервые получил приглашение в сборную России.