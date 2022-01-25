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    «Тоттенхэм» может подписать полузащитника «Фиорентины» Амрабата

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    Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат в ближайшее время может перейти в «Тоттенхэм».

    Софьян Амрабат
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    Софьян Амрабат

    Амрабат занимает первое место в списке «Тоттенхэма» на замену Танги Ндомбеле, которого хочет арендовать «Пари Сен-Жермен», сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

    Клубы уже провели предварительные переговоры, но окончательного решения пока нет. «Фиорентина» в данный момент занята переговорами с «Ювентусом» по трансферу Душана Влаховича.

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    • Амрабат в текущем сезоне провел за «Фиорентину» 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Ранее сообщалось, что полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли может перейти в «Эвертон».

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