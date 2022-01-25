«Тоттенхэм» может подписать полузащитника «Фиорентины» Амрабата

Полузащитник «Фиорентины»в ближайшее время может перейти в

Амрабат занимает первое место в списке «Тоттенхэма» на замену Танги Ндомбеле, которого хочет арендовать «Пари Сен-Жермен», сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Клубы уже провели предварительные переговоры, но окончательного решения пока нет. «Фиорентина» в данный момент занята переговорами с «Ювентусом» по трансферу Душана Влаховича.

Амрабат в текущем сезоне провел за «Фиорентину» 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли может перейти в «Эвертон».