Президент «Урала»: Советовали Адамову выбрать «Зенит». В других клубах творится непонятно что

Президент «Урала»прокомментировал переход защитника

Контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026 и вступит в силу после прохождения футболистом углублённого медицинского обследования в Петербурге, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Вокруг Адамова было много слухов, но трансфер любит тишину. Футболист и мы посчитали, что в "Зените" будет лучше.

И сам Адамов хотел, и мы ему советовали выбрать именно "Зенит". Думаем, что так будет лучше.

Сейчас в некоторых клубах творится непонятно что. В "Урале" посчитали, что это более удачный вариант продолжения карьеры.

Не разговаривал с Сергеем Семаком, но знаю, что "Зенит" очень хотел этого футболиста. Мы пошли навстречу Адамову и "Зениту" — так будет лучше для всех», — сказал Иванов «Чемпионату».

Напомним, что защитником «Урала» также интересовался «Локомотив».

Адамов выступал за «Урал» с 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах РПЛ и забил 1 гол.