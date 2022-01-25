ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тони Моубрей«Блэкберн» возрождается. Что изменилось в клубе, который вылетел из АПЛ десять лет назад?
  • 18:21
    • Президент «Ростова» покинул свой пост
  • 16:59
    • Маттео Берреттини справился с Гаэлем Монфисом и вышел в полуфинал AO
  • 16:22
    • «Венеция» интересуется форвардом «Спартака» Понсе
  • 16:18
    • «Арсенал» включился в борьбу за Де Томаса
  • 14:53
    • Семененко заменил Коляду в сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022
    Все новости спорта

    Президент «Урала»: Советовали Адамову выбрать «Зенит». В других клубах творится непонятно что

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Урал Зенит Локомотив РПЛ Футбол России Трансферы
    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал переход защитника Арсена Адамова в «Зенит».

    Арсен Адамов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арсен Адамов

    Контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026 и вступит в силу после прохождения футболистом углублённого медицинского обследования в Петербурге, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

    «Вокруг Адамова было много слухов, но трансфер любит тишину. Футболист и мы посчитали, что в "Зените" будет лучше.

    И сам Адамов хотел, и мы ему советовали выбрать именно "Зенит". Думаем, что так будет лучше.

    Сейчас в некоторых клубах творится непонятно что. В "Урале" посчитали, что это более удачный вариант продолжения карьеры.

    Не разговаривал с Сергеем Семаком, но знаю, что "Зенит" очень хотел этого футболиста. Мы пошли навстречу Адамову и "Зениту" — так будет лучше для всех», — сказал Иванов «Чемпионату».

    Напомним, что защитником «Урала» также интересовался «Локомотив».

    Адамов выступал за «Урал» с 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах РПЛ и забил 1 гол.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Марокканцы легко переиграют Малави?
  • Марокко — Малави. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Очередная виктория «рейнджеров»?
  • «Куинз Парк Рейнджерс» — «Суонси». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Колорадо» и «Бостон» не будут спешить взвинчивать темп?
  • «Колорадо» — «Бостон». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.17
  • Экспресс дня 25 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Марокко — Малави
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Колорадо — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Каролина — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хартс — Селтик
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Египет
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.45
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Египет
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры