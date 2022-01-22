«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Саутгемптон» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» — 1:1.

Хозяева открыли счет уже на 7-й минуте матча. Ромеу из центра поля прострелил направо, Уолкер-Питерс прошёл по флангу к штрафной «Сити», обыгрался с Редмондом и нанёс отличный удар от угла штрафной площади в ближний угол. Эдерсон не дотянулся.

Гости отыгрались на 65-й минуте. Де Брёйне со штрафного навесил к дальней штанге, где Лапорт выиграл позиционную борьбу и головой вколотил мяч в ближний угол.

Футбол. Англия. Премьер-лига Саутгемптон — Манчестер Сити 1:1 Голы: 1:0 Кайл Уолкер-Питерс (7'), 1:1 Эмерик Лапорт (65') Саутгемптон: Фрейзер Форстер, Кайл Уолкер-Питерс, Ян Беднарек (Лянцо, 71'), Мохаммед Салису, Ромен Перро, Нейтан Редмонд (Мохамед Эльюнуссип, 46'), Джеймс Уорд-Праус, Ориоль Ромеу Видаль, Стюарт Армстронг (Ибраима Диало, 82'), Armando Broja, Че Адамс Манчестер Сити: Филип Фоден, Джек Грилиш, Рахим Стерлинг (Габриэл Жезус, 60'), Кевин Де Брёйне, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Жоау Канселу, Эмерик Лапорт, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Эдерсон Мораес Предупреждения: Ян Беднарек (33'), Стюарт Армстронг (79'), Мохамед Эльюнуссип (90 + 2')

«Сити» остался на первом месте в АПЛ с 57-ю очками, в активе «Саутгемптона» 12-я позиция и 25 очков.

Календарь и таблица АПЛ

В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет в Кубке Англии с «Фулхэмом», а «Саутгемптон» в этот же день примет «Ковентри Сити».