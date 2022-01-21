«Спартак» объявил о переходе Пруцева

Известно, что договор с 21-летним полузащитником подписан до конца июня 2026 года.
«Я очень рад перейти в такую команду, как "Спартак". Это большой шаг в моей карьере. Знаю многих ребят здесь по молодежной сборной. Плюс с детства играли за "Чертаново" вместе с Наилем Умяровым, он помогает мне адаптироваться. Меня отлично приняли. Хочу поблагодарить "Крылья" и пожелать им занять как можно более высокое место, показывая атакующий футбол. А я теперь мечтаю выиграть как можно больше трофеев со "Спартаком". Побеждать и ещё раз побеждать!» — цитирует Пруцева пресс-служба «Спартака».
В нынешнем сезоне Пруцев принял участие в 17 матчах «Крыльев Советов» и не отмтетился результативными действиями.
Официально: Данил Пруцев — игрок «Спартака» 🔴⚪️— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 21, 2022
21-летний полузащитник «Крыльев» и молодёжной сборной России подписал контракт с нашим клубом до 2026-го года! ✅
Удачи, Данил! 💪 pic.twitter.com/sAiKCM91V1