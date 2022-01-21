«Спартак» объявил о переходе Пруцева

Пресс-служба «Спартака» сообщила о подписании контракта с игроком «Крыльев Советов»

Известно, что договор с 21-летним полузащитником подписан до конца июня 2026 года.

«Я очень рад перейти в такую команду, как "Спартак". Это большой шаг в моей карьере. Знаю многих ребят здесь по молодежной сборной. Плюс с детства играли за "Чертаново" вместе с Наилем Умяровым, он помогает мне адаптироваться. Меня отлично приняли. Хочу поблагодарить "Крылья" и пожелать им занять как можно более высокое место, показывая атакующий футбол. А я теперь мечтаю выиграть как можно больше трофеев со "Спартаком". Побеждать и ещё раз побеждать!» — цитирует Пруцева пресс-служба «Спартака».

В нынешнем сезоне Пруцев принял участие в 17 матчах «Крыльев Советов» и не отмтетился результативными действиями.