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    «Химки» арендовали защитника БАТЭ

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    «Химки» и белорусский БАТЭ договорились об аренде защитника Захара Волкова. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает опцию выкупа, сообщает «Чемпионат» .

    Захар Волков
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    Захар Волков

    В 2020 году он был дисквалифицирован федерацией футбола Беларуси на два года за участие в договорном матче. Однако в сентябре 2021-го федерация приняла решение отсрочить исполнение оставшейся части наказания на 2 года.

    Волкову 24 года. Он начинал карьеру в «Витебске», также выступал за «Оршу» и «Нафтан». 9 сентября 2019 года дебютировал в сборной Беларуси, отыграв все 90 минут в товарищеском матче с Уэльсом (0:1). Это его единственная игра за национальную команду.

    Напомним, «Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 18 матчах.

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