Конте остается непобедимым. «Тоттенхэм» невероятным образом вырвал победу у «Лестера»

«Тоттенхэм» одержал выездную победу над «Лестером», уступая со счетом 1:2 к 94-й минуте матча. Что пишут СМИ после этой невероятной победы?

Лучшая победа «Тоттенхэма» в 2022 году

Sports.yahoo.com рассказывает о невероятной развязке матча:

«Если вы болеете за "Лестер", то вы, должно быть, чувствовали себя хорошо, когда матч с "Тоттенхэмом" подходил к завершению, а на табло было примерно 4:45 компенсированного времени. К этому моменту "Лестер" вел со счетом 2:1, а к основному времени было добавлено пять минут. И каким-то образом "Лестер" умудрился проиграть. Даже не сыграть вничью. Проиграть.

В одной из самых безумных концовок сезона в АПЛ "Тоттенхэм" украл победу у "Лестера". Первый гол Стивена Бергвейна выглядел как подарок для тех, кто ставил на ничью в этой игре. Но матч продолжился, а эйфория от ничейного результата продлилась всего несколько секунд. "Лестер" потерял мяч, разыграв его с центра поля, а затем Кейн отдал длинный разрезной пас на Бергвейна. Вышедший на замену футболист, который до этого матча не забил ни одного гола в сезоне в АПЛ, оформил дубль.

"Тоттенхэм" — 3, "Лестер" — 2. Невероятно. У болельщиков "шпор" есть лучшая победа в 2022 году. Превзойти ее будет сложно».

Конте прыгал от радости

The Telegraph пишет, что победа должна взбодрить Антонио Конте, который выглядел расстроенным в последнее время:

«Настроение Антонио Конте в последние недели было мрачным, но это была удивительная, драматическая кульминация, гарантирующая, что его статистика в АПЛ останется безупречной после того, как он вернулся в английский футбол. Два гола за 80 секунд в компенсированное время от вышедшего на замену Стивена Бергвейна чуть не свели с ума всех, кто находился в технической зоне "Тоттенхэма". Конте остается непобедим в девяти матчах АПЛ, а "Тоттенхэм" теперь выше "Арсенала" в турнирной таблице.

Антонио Конте globallookpress.com

По ходу матча фанаты "шпор" в каждом из таймов скандировали: "Мы хотим, чтобы Леви ушел!" в адрес руководителя клуба, но ни они, ни Конте не могли представить невероятный финал этого матча.

Конте казался раздражительным на последних пресс-конференциях, по-видимому, он был разочарован трансферной политикой клуба и переносом матчей, но прыгал от радости после финального свистка.

Это был горький удар для "Лестера", который, казалось, был на пути к победе. Они сыграли хорошо, но проблемы в обороне, которые преследовали их весь сезон, вновь проявились в концовке этой игры, и Бергвейн в полной мере воспользовался этим».

Антонио Конте globallookpress.com «Думаю, мы показали, что сдаваться не хотим. Никогда. Игрокам хорошо известно, какой должна быть наша философия. Мы должны сражаться до конца и стараться при этом добиться нужного результата. Поражение в этой игре было бы неправильным. У нас было очень много моментов, нам не везло, когда мы пропускали голы. Но мы верили до конца. Мы хотели три очка и заслужили их. Мне сложно говорить о том, какая у нас цель. У нас впереди длинный путь, сейчас нужно работать. Мы знаем, что нужно биться за каждый результат. Будет очень тяжело, учитывая уровень турнира»

Конте продлил беспроигрышную серию, «Тоттенхэм» установил рекорд

BBC подводит статистические итоги игры:

«Сейчас "шпоры" не проигрывают в АПЛ с тех пор, как 24 октября они уступили "Вест Хэму" со счетом 0:1, когда команду возглавлял еще Нуну Эшпириту Санту.

Но Конте продлил свою беспроигрышную серию в лиге самым драматичным образом — его команда забила не один, а два гола в добавленное время.

Победа также стала новым рекордом АПЛ, поскольку "шпоры" проигрывали до 94-ой минуты 52 секунды — это самое позднее время, когда команда уступала перед тем, как одержать победу в матче Премьер-лиги.

Предыдущий рекорд был установлен в мае 2012 года, когда "Манчестер Сити" проигрывал дома "КПР" со счетом 1:2 после 91-й минуты, за 14 секунд до гола Эдина Джеко и, как известно, потом Серхио Агуэро принес "Сити" первый чемпионский титул в АПЛ».

Кейн и Мэддисон впечатлили на глазах у Саутгейта

BBC выделяет игру Гарри Кейна и Джеймса Мэддисона:

«Для "Лестера" это был первый матч в АПЛ в 2022 году после того, как игры против "Норвича", "Эвертона" и "Бернли" были отложены из-за Covid-19, а этот матч изначально планировалось провести 16 декабря.

"Лисы" остались без лучшего бомбардира Джейми Варди, который выбыл из-за травмы бедра, а Келечи Ихеаначо находится в сборной Нигерии на Кубке африканских наций в Камеруне. Дака только в третий раз вышел в старте АПЛ. И он успешно воспользовался случаем, завершив атаку после того, как Серхио Регилон случайно выкатил мяч прямо на него.

Этот гол был забит после того, как "шпоры" упустили множество моментов: два удара были отбиты с линии, а после удара Кейна головой мяч попал в перекладину. Нападающий "Тоттенхэма" впечатлил в этом матче и позже все-таки забил свой пятый гол в АПЛ в этом сезоне. На его счету также восемь голов в кубковых матчах и десять голов за сборную Англии. Этот гол стал важной вехой для Кейна — 250-м на клубном уровне.

Гарри Кейн globallookpress.com

Гарету Саутгету приятно было наблюдать и за игрой Мэддисона, один раз сыгравшего за Англию в 2019 году, но с тех пор подталкивающего тренера к новому вызову. Полузащитник "Лестера" вынудил Уго Льориса совершить два отличных сэйва, прежде чем забить заслуженный гол после паса от Харви Барнса, которому хватило минуты, чтобы записать себе в актив ассист.

В последних 11 матчах Мэддисона во всех турнирах он принял непосредственное участие в 13 голах — 8 голов и 5 ассистов».

Брендан Роджерс Главный тренер «Лестера» «Мы показали 93 минуты действительно хорошей работы. Мы хорошо действовали в обороне и забили потрясающие голы. Второй гол был блестящим, и мы находились в действительно хорошей позиции, но пропустить второй гол так поздно было разочарованием. Третий пропущенный — очень, очень, очень плохой гол. Очень трудно смириться с тем, что мы не взяли ни одного очка»

Бергвейн смеется последним

Sky Sports — об успехе Стивена Бергвейна:

«Бергвейн сейчас уже мог бы позировать на приветственных фотографиях в соцсетях в новом клубе, а не играть за "шпор" против "Лестера". Слухи связывали его с переходом в "Аякс" или "Севилью" с тех пор, как открылось январское трансферное окно. Но, похоже, Конте хочет, чтобы он остался.

Это решение выглядит мастерским (у итальянского тренера не так уж много ошибок, не так ли?), учитывая влияние Бергвейна в этой захватывающей дух игре. Выйдя на замену, он выглядел полностью мотивированным, чтобы вернуть свою команду в матч, в котором они доминировали в течение длительного времени. Он гневно отреагировал на обвинения соперника в симуляции, когда рефери отказался ставить пенальти, и получил предупреждение. Но он стал тем, кто смеется последним.

Стивен Бергвейн globallookpress.com

Его первый гол был основан на инстинкте — он оказался в нужном месте в нужное время. А второй гол был мастер-классом по тому, как завершать атаки, когда все вокруг теряют голову. Обязательно нужно упомянуть пас от Кейна. Это было полнейшее расщепление защиты и стало вершиной прекрасного выступления капитана сборной Англии. То, что он забил только раз после десяти ударов по воротам или адреналин после столь невероятного завершения игры, возможно, не позволили ему уснуть после матча.

Гол Бергвейна после паса Кейна заставил даже нейтральных болельщиков вскочить со своих мест, не говоря уже о выездных болельщиках. Разве не за это мы любим футбол?».