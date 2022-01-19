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    «Ювентус» разгромил «Сампдорию» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Ювентус Сампдория
    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над «Сампдорией» (4:1) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

    «Ювентус»
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    «Ювентус»

    В составе победителей отличились Хуан Куадрадо, Даниэле Ругани, Паулу Дибала и Альваро Мората, реализовавший пенальти.

    Гол престиж гостей забил Андреа Конти.

    Футбол. Италия. Кубок
    Ювентус — Сампдория 4:1
    Голы: 1:0 Хуан Куадрадо (25'), 2:0 Даниэле Ругани (52'), 2:1 Андреа Конти (63'), 3:1 Пауло Дибала (67'), 4:1 Альваро Мората (пенальти) (77') Ювентус: Маттиа Перин, Маттиа Де Шильо, Данило (Джорджо Кьеллини, 62'), Даниэле Ругани, Алекс Сандро, Хуан Куадрадо (Марле Аке, 74'), Мануэль Локателли, Артур (Родриго Бентанкур, 74'), Адриен Рабьо, Деян Кулушевски (Пауло Дибала, 62'), Альваро Мората (Kaio Jorge, 79') Сампдория: Франческо Капуто (Риккардо Черво, 85'), Эрнесто Торрегросса (Маноло Габбьядини, 64'), Томмазо Ауджелло (Radu Dragusin, 81'), Кристоффер Аскильдсен, Мортен Торсби (Роналду Виейра, 64'), Андреа Конти (Антонио Кандрева, 64'), Томас Ринкон, Никола Мурру, Джанджакомо Маньяни, Бартош Берешиньски, Владимиро Фальконе Предупреждения: Алекс Сандро (79'), Томас Ринкон (85'), Роналду Виейра (88')

    Подопечные Массимилиано Аллегри вышли в четвертьфинал турнира, в котором сыграют с победителем пары «Сассуоло» — «Кальяри».

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