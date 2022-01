«Астон Вилла» арендует голкипера «Ромы»

32-летний шведский вратарь «Шеффилд Юнайтед», выступающий за «клинков» на правах аренды из итальянской «Ромы» продолжит карьеру в «Астон Вилле», сообщае talkSPORT.

Клубы договорились об аренде игрока до конца нынешнего сезона.

BREAKING: #AVFC have completed the signing of goalkeeper Robin Olsen from Roma on loan until the end of the season.

— talkSPORT sources understand.

