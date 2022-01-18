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    «Эвертон» может возглавить Лэмпард или Руни

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    «Эвертон» продолжает искать нового главного тренера после отставки Рафаэля Бенитеса.

    Фрэнк Лэмпард
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    Фрэнк Лэмпард

    Бенитес был уволен в конце прошлой недели после поражения от «Норвича» в матче АПЛ.

    Как сообщает журналист The Daily and Sunday Telegraph Сэм Уоллес, на данный момент руководство «Эвертона» рассматривает две кандидатуры — Фрэнка Лэмпарда и Уэйна Руни.

    Решение будет принято после личной беседы с каждым специалистом.

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    • Лэмпард в середине прошлого сезона был уволен из «Челси». Руни в настоящее время возглавляет «Дерби Каунти».

    «Эвертон» занимает 16-е место в текущем чемпионате Англии.

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