Анчелотти: «Реал» будет бороться за все трофеи

Главный тренер «Реала»после победы в Суперкубке Испании над «Атлетиком» (2:0) оценил перспективы своей команды в сезоне.

«Мы заслужили этот трофей, проведя еще один хороший матч — против такой сильной команды, как "Атлетик". Мы контролировали ситуацию. Я очень доволен, надо двигаться вперед. У нас не так много времени на мысли об этом — дальше другой турнир.

Вижу команду и думаю, что мы будем бороться за все трофеи. Очень хорошая команда, хорошая атмосфера, достаточно класса — все это подталкивает нас к борьбе за трофеи. Этот "Реал" может играть по-разному.

Я не устаю от побед. Не выигрывал ничего со времени работы в "Баварии". Когда вижу много радостных людей вокруг, радуюсь и сам. Куртуа помог нам избежать десяти минут безумия, отразив удар с пенальти», — сказал тренер Marca.

«Реал» в двенадцатый раз в своей истории стал обладателем Суперкубка страны. Ранее команда побеждала в 2020 году.