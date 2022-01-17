ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Окслейд-Чемберлен (слева) стал одним из героев матча«Ливерпуль» рано списывать в борьбе за титул АПЛ
  • 17:39
    • Жуниор может перейти из «Реала» в «Ман Сити»
  • 08:04
    • Хачанов в четырех сетах обыграл Кудлу и вышел во второй круг Australian Open
  • 07:00
    • Александрова вылетела в первом круге Открытого чемпионата Австралии
  • 06:48
    • Россиянка Потапова проиграла в первом круге Australian Open
  • 23:27
    • «Реал» обыграл «Атлетик» и завоевал Суперкубок Испании
    Все новости спорта

    Анчелотти: «Реал» будет бороться за все трофеи

    Футбол Суперкубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Атлетик
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы в Суперкубке Испании над «Атлетиком» (2:0) оценил перспективы своей команды в сезоне.

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «Мы заслужили этот трофей, проведя еще один хороший матч — против такой сильной команды, как "Атлетик". Мы контролировали ситуацию. Я очень доволен, надо двигаться вперед. У нас не так много времени на мысли об этом — дальше другой турнир.

    Вижу команду и думаю, что мы будем бороться за все трофеи. Очень хорошая команда, хорошая атмосфера, достаточно класса — все это подталкивает нас к борьбе за трофеи. Этот "Реал" может играть по-разному.

    Я не устаю от побед. Не выигрывал ничего со времени работы в "Баварии". Когда вижу много радостных людей вокруг, радуюсь и сам. Куртуа помог нам избежать десяти минут безумия, отразив удар с пенальти», — сказал тренер Marca.

    «Реал» в двенадцатый раз в своей истории стал обладателем Суперкубка страны. Ранее команда побеждала в 2020 году.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» уверенно переиграет «Специю»?
  • «Милан» — «Специя». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Успешная гастроль «Наполи»?
  • «Болонья» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Баффало» дома устроит «теплый прием» «Детройту»
  • «Детройт» — «Баффало». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.21
  • Экспресс дня 17 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Милан — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Болонья — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Детройт — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фиорентина — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ювентус — Сампдория
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Брайтон — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Вегас — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 00:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры