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    Кейлор Навас может стать игроком «Ньюкасла»

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    Английский «Ньюкасл» рассматривает возможность подписания вратаря французского «ПСЖ» Кейлора Наваса. Об этом сообщает Diario AS.

    Кейлор Навас
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    Кейлор Навас

    По сведениям, костариканец намерен закончить сезон в прежней команде, но «сороки» могут предложить футболисту зарплату выше, чем в «ПСЖ».

    35-летний Навас перешёл во французскую команду из мадридского «Реала» за € 15 млн. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 12 матчах чемпионата страны, в которых пропустил 11 мячей и четырежды сыграл «на ноль». Также на счету Наваса пять матчей в Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке Франции и шесть пропущенных мячей.

    Контракт Наваса истекает в 2024 году.

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