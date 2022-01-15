«Боруссия» М — «Байер»: счет 1:2, обзор голов

победил на выезде гладбахскуюсо счетом 2:1 в матче 19 тура Бундеслиги.

Победу гостям принесли точные удары Роберта Андриха и Патрика Шика. Шик не реализовал пенальти, как и его партнер по команде Керем Демирбай.

У «жеребят» гол отыграл Нико Эльведи, который забил на 81 минуте поединка.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия М — Байер 1:2 Голы: 0:1 Роберт Андрих (51'), 0:2 Патрик Шик (74'), 1:2 Нико Эльведи (81') Боруссия М: Ян Зоммер, Марвин Фридрих, Нико Эльведи, Тони Янчке (Луис Байер, 70'), Штефан Ляйнер (Патрик Херрман, 79'), Куадио Коне, Ласло Бенеш (Джозеф Скалли, 61'), Лука Нец (Марку Тюрам, 61'), Флориан Нойхаус, Ларс Штиндль (Алассан Плеа, 80'), Брил Эмболо Байер: Патрик Шик, Мусса Диаби (Панайотис Рецос, 89'), Флориан Вирц (Надим Амири, 89'), Карим Беллараби (Амин Адли, 81'), Керем Демирбай, Роберт Андрих, Митчел Баккер, Piero Hincapie, Жонатан Та, Жереми Фримпонг (Тимоти Фосу-Менса, 56'), Лукаш Градецки Предупреждения: Жонатан Та (28'), Митчел Баккер (36'), Ларс Штиндль (45 + 1'), Луис Байер (83'), Керем Демирбай (90 + 4')

«Байер» набрал 32 очка и поднялся на 3 место в турнирной таблице Бундеслиги. У гладбахской «Боруссии» 22 очка и 12 место.