Слуцкий: Ни для кого не секрет, что существует проблема с поиском качественных россиян

Главный тренер «Рубина»рассказал о нюансах трансферной политики казанского клуба.

Ранее «Рубин» подписал контракты с Александром Ломовицким и Маратом Апшацевым.

«Одна из ветвей нашей селекции традиционно распространяется на ФНЛ. Таким путем у нас проходили и Макаров, и Самошников, и Мусаев наверное больше был игроком "Зенита-2", чем основного состава. Поэтому мы пытаемся находить молодых интересных игроков в ФНЛ. Ни для кого не секрет, что проблема с поиском качественных россиян существует.

Ломовицкий уже давно на слуху. Может быть, не все у него получилось в "Спартаке", но там высокий уровень конкуренции. Поэтому он был в аренде в Туле дважды, хорошо себя там проявлял. Был одним из лидеров молодежной сборной, которая попала в финальную часть чемпионата Европы. Естественно, на него очень серьезно рассчитываем. Это многопрофильный игрок, который может сыграть сразу в нескольких амплуа. Посмотрим, в каком из амплуа он будет наиболее полезен для нас. Что касается Апшацева, то это молодой игрок, который неплохо себя проявил в ФНЛ», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

«Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.