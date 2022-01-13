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    Слуцкий: Ни для кого не секрет, что существует проблема с поиском качественных россиян

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о нюансах трансферной политики казанского клуба.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    Ранее «Рубин» подписал контракты с Александром Ломовицким и Маратом Апшацевым.

    «Одна из ветвей нашей селекции традиционно распространяется на ФНЛ. Таким путем у нас проходили и Макаров, и Самошников, и Мусаев наверное больше был игроком "Зенита-2", чем основного состава. Поэтому мы пытаемся находить молодых интересных игроков в ФНЛ. Ни для кого не секрет, что проблема с поиском качественных россиян существует.

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    • Ломовицкий уже давно на слуху. Может быть, не все у него получилось в "Спартаке", но там высокий уровень конкуренции. Поэтому он был в аренде в Туле дважды, хорошо себя там проявлял. Был одним из лидеров молодежной сборной, которая попала в финальную часть чемпионата Европы. Естественно, на него очень серьезно рассчитываем. Это многопрофильный игрок, который может сыграть сразу в нескольких амплуа. Посмотрим, в каком из амплуа он будет наиболее полезен для нас. Что касается Апшацева, то это молодой игрок, который неплохо себя проявил в ФНЛ», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

    «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

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