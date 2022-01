Динь перешел из «Эвертона» в «Астон Виллу» за 27 миллионов евро

Защитник «Эвертона»продолжит карьеру в, сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Французский футболист подписал долгосрочный контракт с «Астон Виллой».

«Эвертон» получил за Диня 27 миллионов евро.

«Астон Вилла» сделает официальное объявление о трансфере после того, как Люка пройдет медицинское обследование.

Lucas Digne has signed his contract as new Aston Villa player. French left back leaves Everton and joins on permanent move for €27m fee. Official announcement in place after medical successfully completed yesterday. 🤝🇫🇷 #AVFC

Digne will be unveiled as new Villa player soon.