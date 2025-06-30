Берреттини — Майхшак. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

Итальянец Маттео Берреттини сыграет против поляка Камиля Майхшака в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Берреттини — Майхшак, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Берреттини

В 2021 году Маттео остановился на Уимблдоне в шаге от титула, проиграв в решающем матче Новаку Джоковичу.

С тех пор он ни разу не проходил на британском мэйджоре дальше четвертого круга.

В прошлом году Берреттини не повезло с жеребьевкой — уже во втором круге ему пришлось играть против Янника Синнера. Правда, несмотря на поражение, он достойно провел матч против соотечественника.

На этот раз у Берреттини была не самая лучшая подготовка к Уимблдону. Из-за травмы мышц живота ему пришлось пропустить все июньские турниры на траве.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Несколько дней назад Маттео с трудом обыграл Лучано Дардери в рамках выставочного матча в Харлигеме.

Майхшак

Камиль тем временем третий раз сыграет в основной сетке Уимблдона.

В предыдущих случаях польскому теннисисту не удалось пройти первый круг: в 2019-м он уступил Фернандо Вердаско, а в 2022-м — Танаси Коккинакису.

Ранее в этом месяце Майхшак не выиграл ни одного матча на траве.

В начале июня Камиль проиграл американцу Закари Свайде на «челленджере» в Бирмингеме, а потом уступил Се Симабукуро на турнире в Илкли.

В Истборне Майхшак проиграл американцу Дженсону Бруксби в первом раунде квалификации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.10, победу Майхшака букмекеры предлагают за 6.65.

Прогноз: несмотря на отсутствие игровой практики в последние полтора месяца, в предстоящем матче у Маттео вряд ли возникнут серьезные проблемы. Благодаря опыту и классной первой подаче он должен спокойно побеждать поляка на траве.

Рекомендуемая ставка: победа Берреттини в трех сетах за 1.92.