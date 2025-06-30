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    Сможет ли Берреттини пройти первый круг Уимблдона?

    Берреттини — Майхшак. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Берреттини — Майхшак
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    Маттео Берреттини
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против поляка Камиля Майхшака в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Берреттини — Майхшак, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 30 Июня 2025 года

    Маттео Берреттини

  • Италия
    •  Маттео Берреттини 16:30 Камиль Майхшак

    Камиль Майхшак

  • Польша
    •

    Берреттини

    В 2021 году Маттео остановился на Уимблдоне в шаге от титула, проиграв в решающем матче Новаку Джоковичу.

    С тех пор он ни разу не проходил на британском мэйджоре дальше четвертого круга.

    В прошлом году Берреттини не повезло с жеребьевкой — уже во втором круге ему пришлось играть против Янника Синнера. Правда, несмотря на поражение, он достойно провел матч против соотечественника.

    На этот раз у Берреттини была не самая лучшая подготовка к Уимблдону. Из-за травмы мышц живота ему пришлось пропустить все июньские турниры на траве.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Несколько дней назад Маттео с трудом обыграл Лучано Дардери в рамках выставочного матча в Харлигеме.

    Майхшак

    Камиль тем временем третий раз сыграет в основной сетке Уимблдона.

    В предыдущих случаях польскому теннисисту не удалось пройти первый круг: в 2019-м он уступил Фернандо Вердаско, а в 2022-м — Танаси Коккинакису.

    Ранее в этом месяце Майхшак не выиграл ни одного матча на траве. 

    В начале июня Камиль проиграл американцу Закари Свайде на «челленджере» в Бирмингеме, а потом уступил Се Симабукуро на турнире в Илкли.

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    В Истборне Майхшак проиграл американцу Дженсону Бруксби в первом раунде квалификации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.10, победу Майхшака букмекеры предлагают за 6.65.

    Прогноз: несмотря на отсутствие игровой практики в последние полтора месяца, в предстоящем матче у Маттео вряд ли возникнут серьезные проблемы. Благодаря опыту и классной первой подаче он должен спокойно побеждать поляка на траве.

    Рекомендуемая ставка: победа Берреттини в трех сетах за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Берреттини — Майхшак?

    Матч Берреттини — Майхшак состоится 30 июня 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Берреттини — Майхшак?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Берреттини в трех сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Берреттини — Майхшак?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Берреттини в трех сетах» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Берреттини — Майхшак?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Берреттини — Майхшак?

    Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.10, победу Майхшака букмекеры предлагают за 6.65.

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    Берреттини — Майхшак: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 30.06.202516:30. Сможет ли Берреттини пройти первый круг Уимблдона?
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