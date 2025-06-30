Берреттини — Майхшак. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

Маттео Берреттини
Камиль Майхшак
Берреттини
В 2021 году Маттео остановился на Уимблдоне в шаге от титула, проиграв в решающем матче Новаку Джоковичу.
С тех пор он ни разу не проходил на британском мэйджоре дальше четвертого круга.
В прошлом году Берреттини не повезло с жеребьевкой — уже во втором круге ему пришлось играть против Янника Синнера. Правда, несмотря на поражение, он достойно провел матч против соотечественника.
На этот раз у Берреттини была не самая лучшая подготовка к Уимблдону. Из-за травмы мышц живота ему пришлось пропустить все июньские турниры на траве.
Несколько дней назад Маттео с трудом обыграл Лучано Дардери в рамках выставочного матча в Харлигеме.
Майхшак
Камиль тем временем третий раз сыграет в основной сетке Уимблдона.
В предыдущих случаях польскому теннисисту не удалось пройти первый круг: в 2019-м он уступил Фернандо Вердаско, а в 2022-м — Танаси Коккинакису.
Ранее в этом месяце Майхшак не выиграл ни одного матча на траве.
В начале июня Камиль проиграл американцу Закари Свайде на «челленджере» в Бирмингеме, а потом уступил Се Симабукуро на турнире в Илкли.
В Истборне Майхшак проиграл американцу Дженсону Бруксби в первом раунде квалификации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.10, победу Майхшака букмекеры предлагают за 6.65.
Прогноз: несмотря на отсутствие игровой практики в последние полтора месяца, в предстоящем матче у Маттео вряд ли возникнут серьезные проблемы. Благодаря опыту и классной первой подаче он должен спокойно побеждать поляка на траве.
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Рекомендуемая ставка: победа Берреттини в трех сетах за 1.92.