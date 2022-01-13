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    Черданцев о Фарке в «Краснодаре»: Это жесткая пощечина всей российской тренерской школе

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    Известный комментатор Георгий Черданцев заявил, что его разочаровало назначение Даниэля Фарке на пост главного тренера «Краснодара».

    Даниэль Фарке
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    Даниэль Фарке

    Фарке подписал с «Краснодаром» контракт до лета 2024 года. Ранее в этом сезоне немецкого специалист уволили из английского «Норвича».

    «Краснодар — это частный клуб, а желания владельца — его личное дело. Но тогда это должна быть какая-то внутренняя история Сергея Николаевича, потому что со стороны наблюдать за этим лично мне перестает быть интересным. Особенно в том контексте, в котором это все происходит — без официальных объяснений причин и с какими-то метаниями, а также совершенно непонятной стратегией по игрокам. Несколько лет назад было заявлено про 11 выпускников академии в составе, но становится понятно, что этот путь не работает. Трофеи, как мы видим, клуб тоже не завоевывает.

    Все это превращается в футбольный менеджер для одного отдельно взятого человека. С другой стороны — за свои деньги он на это имеет полное право. Но остается вопрос: "Как это отражается в целом на уровне чемпионата России? И получаем ли мы в итоге конкурентоспособный клуб, готовый в долгую бороться за высокие места, а также чемпионство?".

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    • Считаю, что это жесткая пощечина всей российской тренерской школе, которая к себе такого отношения не заслужила. Мы не должны принижать уровень и квалификацию наших тренеров, но мы видим к ним повсеместное недоверие.

    В наших ведущих клуба, кроме "Зенита", работают иностранцы, по большому счету ничего не добившиеся в карьере. Еще и ЦСКА хотел поменять Березуцкого на Николича. Меня лично такая тенденция напрягает.

    На мой взгляд, это неуважение к людям, которые получают футбольное образование в России и планируют здесь карьеру», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

    Напомним, в начале января «Краснодар» расторг контракт с белорусским специалистом Виктором Гончаренко.

    В текущем чемпионате России «Краснодар» занимает пятое место после 18-ти туров.

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