ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» уверенно лидирует в АПЛДесять главных интриг топ-5 европейских лиг
  • 12:44
    • Почеттино продолжает контактировать с «МЮ», «ПСЖ» хочет назначить главным тренером Зидана
  • 12:12
    • Суд отказался принимать иск о признании ЦСКА банкротом
  • 11:32
    • «Сампдория» хочет арендовать Миранчука
  • 11:17
    • Акинфеев о новом контракте с ЦСКА: Пусть болельщики не волнуются, в ближайшее время вопрос будет закрыт
    Все новости спорта

    Почеттино продолжает контактировать с «МЮ», «ПСЖ» хочет назначить главным тренером Зидана

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Манчестер Юнайтед АПЛ Футбол Англии
    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино по-прежнему заинтересован в возвращении в английскую Премьер-лигу.

    Маурисио Почеттино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маурисио Почеттино

    По информации Le Parisien, Почеттино продолжает общаться с представителями «Манчестер Юнайтед».

    Осенью британские СМИ неоднократно сообщали о том, что аргентинец готов покинуть Париж ради работы в «МЮ».

  • Роналду может перейти в «Пари Сен-Жермен»
  • Читайте по теме

    • Нынешний главный тренер «МЮ» Ральф Рангник будет работать с командой до конца сезона, после чего перейдет на должность консультанта.

    При этом отмечается, что «ПСЖ» рассчитывает договориться с Зинедином Зиданом. В клубе готовы к тому, что Почеттино не останется в команде на следующий сезон.

    Ранее сообщалось, что Зидан уже согласовал с «ПСЖ» условия контракта.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» уверенно обыграет «Барсу» в Суперкубке Испании?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Челси» еще раз обыграет «Тоттенхэм» в Кубке лиги?
  • «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Как завершится матч за Суперкубок Италии?
  • «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.89
  • Экспресс дня 12 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Аталанта — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Локомотив — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Наполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры