Почеттино продолжает контактировать с «МЮ», «ПСЖ» хочет назначить главным тренером Зидана

Главный тренер «ПСЖ»по-прежнему заинтересован в возвращении в английскую Премьер-лигу.

По информации Le Parisien, Почеттино продолжает общаться с представителями «Манчестер Юнайтед».

Осенью британские СМИ неоднократно сообщали о том, что аргентинец готов покинуть Париж ради работы в «МЮ».

Нынешний главный тренер «МЮ» Ральф Рангник будет работать с командой до конца сезона, после чего перейдет на должность консультанта.

При этом отмечается, что «ПСЖ» рассчитывает договориться с Зинедином Зиданом. В клубе готовы к тому, что Почеттино не останется в команде на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что Зидан уже согласовал с «ПСЖ» условия контракта.