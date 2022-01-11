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    Роналду может перейти в «Пари Сен-Жермен»

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть команду.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Роналду недоволен ситуацией в «Манчестер Юнайтед», которая, по его мнению, только усугубилась после назначения Ральфа Рангника на пост главного тренера.

    Более того, португалец, которому в начале февраля исполнится 37 лет, уже обсудил со своим агентом Жорже Мендешем возможные варианты продолжения карьеры.

  • Источник: Криштиану Роналду может оказаться в «Барселоне»
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    • По информации Le 10 Sport, «Пари Сен-Жермен» готов рассмотреть вариант с подписанием Криштиану, который в таком случае окажется в одной команде с Лионелем Месси.

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    • Роналду вернулся в «МЮ» летом прошлого года. С тех пор он провел 22 матча, в которых забил 14 мячей и сделал три результативные передачи.

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