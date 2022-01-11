Роналду может перейти в «Пари Сен-Жермен»

Нападающий «Манчестер Юнайтед»может покинуть команду.

Роналду недоволен ситуацией в «Манчестер Юнайтед», которая, по его мнению, только усугубилась после назначения Ральфа Рангника на пост главного тренера.

Более того, португалец, которому в начале февраля исполнится 37 лет, уже обсудил со своим агентом Жорже Мендешем возможные варианты продолжения карьеры.

По информации Le 10 Sport, «Пари Сен-Жермен» готов рассмотреть вариант с подписанием Криштиану, который в таком случае окажется в одной команде с Лионелем Месси.

Роналду вернулся в «МЮ» летом прошлого года. С тех пор он провел 22 матча, в которых забил 14 мячей и сделал три результативные передачи.