Источник: Криштиану Роналду может оказаться в «Барселоне»

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
Нападающий недоволен положением «МЮ» в таблице АПЛ и заявил своему агенту Жорже Мендешу, что хочет уйти.
Отмечается, что агент Роналду находится в хороших отношениях с руководством «Барселоны» и готов предложить клубу усилиться португальцем. Главный тренер «сине-гранатовых» Хави заинтересован в приобретении забивного форварда и может одобрить трансфер.
Напомним, что с 2009 по 2018 год Криштиану Роналду защищал цвета «Реала», который является принципиальным соперником «Барсы».
36-летний Роналду в текущем сезоне провел 21 матч за «МЮ», забил 14 голов и сделал три результативных передачи.