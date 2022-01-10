Источник: Криштиану Роналду может оказаться в «Барселоне»

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед»может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Sport.es.

Нападающий недоволен положением «МЮ» в таблице АПЛ и заявил своему агенту Жорже Мендешу, что хочет уйти.

Отмечается, что агент Роналду находится в хороших отношениях с руководством «Барселоны» и готов предложить клубу усилиться португальцем. Главный тренер «сине-гранатовых» Хави заинтересован в приобретении забивного форварда и может одобрить трансфер.

Напомним, что с 2009 по 2018 год Криштиану Роналду защищал цвета «Реала», который является принципиальным соперником «Барсы».

36-летний Роналду в текущем сезоне провел 21 матч за «МЮ», забил 14 голов и сделал три результативных передачи.