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    Источник: Криштиану Роналду может оказаться в «Барселоне»

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    Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Sport.es.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Нападающий недоволен положением «МЮ» в таблице АПЛ и заявил своему агенту Жорже Мендешу, что хочет уйти.

    Отмечается, что агент Роналду находится в хороших отношениях с руководством «Барселоны» и готов предложить клубу усилиться португальцем. Главный тренер «сине-гранатовых» Хави заинтересован в приобретении забивного форварда и может одобрить трансфер.

    Напомним, что с 2009 по 2018 год Криштиану Роналду защищал цвета «Реала», который является принципиальным соперником «Барсы».

    36-летний Роналду в текущем сезоне провел 21 матч за «МЮ», забил 14 голов и сделал три результативных передачи.

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