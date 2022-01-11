«Рубин» показал фотографии с первого дня сборов

Казанскийопубликовал в своём «твиттере» фотографии с первого дня тренировочных сборов в 2022 году.

«Рубиновые сборы начались. Впереди нас ждёт несколько дней двухразовых тренировок и первые контрольные матчи», — подписали публикацию представители пресс-службы «Рубина».

#РубиновыеСборы 🇹🇷 начались! 🔛

Впереди нас ждёт несколько дней двухразовых тренировок и первые контрольные матчи 🔜⏳ pic.twitter.com/98tbXk7HLl — «Рубин» Казань (@fcrk) January 11, 2022

Первый сбор казанского клуба пройдёт с 11 по 23 января. 20 января подопечные Леонида Слуцкого сыграют с воронежским «Факелом». В заключительный день первых зимних сборов «Рубин» проведёт товарищеский матч с польской «Вислой». Второй сбор «Рубина» пройдёт с 27 января по 8 февраля, а третий — с 12 по 24 февраля.