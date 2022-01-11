Марез — лучший игрок «Ман Сити» в декабре

Нападающий «Манчестер Сити»признан лучшим игроком команды в декабре по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте команды.

Алжирец набрал 80 % голосов. Второе место в голосовании занял полузащитник Кевин Де Брёйне, у него 11 %, третьим с 9 % стал форвард Рахим Стерлинг.

В декабре Марез сыграл в шести матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Форвард выступает «МС» с 2018 года, куда перешёл из «Лестер Сити». Контракт Рияда с клубом рассчитан до июня 2023 года.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» располагается на 1-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 53 очка.