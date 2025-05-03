Экспресс дня 3 мая. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Англии, России и Испании На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Арсенал» — «Борнмут»

Футбол. Чемпионат Англии

«Арсенал» находится не в лучшем настроении после поражения от «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Лондонцы уступили 0:1. Теперь нужно брать реванш в ответной встрече.

В таблице АПЛ «Арсенал» идет на 2-й строчке. В активе команды 67 очков по итогам 34-х матчей. Сейчас главная задача для команды Микеля Артеты — удержать серебро до конца сезона.

«Борнмут» располагается в середине таблицы. Клуб записал в актив 50 очков в 34-х поединках. В апреле «Борнмут» проиграл в АПЛ лишь раз. Также были три ничьи и одна победа.

В первом круге «Борнмут» победил дома 2:0. Сейчас история вряд ли повторится. «Арсенал» нацелен реабилитироваться перед болельщиками за неудачу в матче с «ПСЖ».

Ставка: Обе забьют за 1.68.

«Краснодар» — «Рубин»

Футбол. Чемпионат России

«Краснодар» близок к тому, чтобы стать чемпионом России. Клуб продолжает удерживать лидерство в РПЛ. После 26 туров команда набрала 58 очков.

В последних девяти матчах «Краснодар» уступил лишь раз. В предстоящей встрече подопечным Мурада Мусаева очень нужна победа. Скорее всего, «быкам» удастся завоевать три очка. С таким сценарием согласны и букмекеры.

«Рубин» находится на 7-й позиции в таблице. Клуб записал в актив 39 очков по итогам 26 матчей. У «Рубина» 11 побед, 6 ничьих и 9 поражений.

Прогнозы и ставки на футбол

В первом круге команды не выявили сильнейшего. Встреча закончилась со счетом 1:1. Сможет ли «Краснодар» победить на этот раз?

Ставка: Победа «Краснодара» за 1.47.

«Вальядолид» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании

«Вальядолид» принимает лидера Примеры. Кажется, что аутсайдер Ла Лиги обречен на провал. «Вальядолид» на данный момент занимает последнее, 20-е место в таблице, набрав 16 очков в 33-х матчах.

В Примере «Вальядолид» не выигрывает очень давно. Болельщики уже подзабыли то чувство, когда команда побеждает. Последний раз «Вальядолид» одерживал викторию еще 11 января. Тогда дома со счетом 1:0 был обыгран «Бетис».

«Барселона» на этой неделе встречалась с «Интером» в первом полуфинале Лиги чемпионов. Захватывающий поединок завершился вничью 3:3. Футболисты каталонской команды оставили на поле очень много сил. Вероятно, Ханс-Дитер Флик даст лидерам передохнуть.

В первом круге «Барселона» разгромила «Вальядолид» со счетом 7:0. Сейчас такой сценарий маловероятен. После тяжелейшего матча с «Интером» сине-гранатовые захотят выиграть малой кровью. Главное — это три очка. Вряд ли «Барселоне» удастся снова уничтожить «Вальядолид».

Ставка: Победа «Вальядолида» с форой (+3) за 1.44.

Общий коэффициент — 3.55.