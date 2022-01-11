ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Форлан празднует свой первый гол в АПЛПервые шаги в европейском футболе. Как Форлан покорял Англию с «Ман Юнайтед»
  • 15:39
    • Модрич подпишет новый контракт с «Реалом»
  • 15:27
    • «Рубин» ведет переговоры с ЦСКА по трансферу Кучаева
  • 15:13
    • Роналду может перейти в «Пари Сен-Жермен»
  • 14:03
    • Сборная России по лыжным гонкам объявила состав на Олимпиаду в Пекине
  • 11:34
    • «Локомотив» отзаявил Смолова
    Все новости спорта

    Фабио Каннаваро отказался возглавить сборную Польши

    Футбол Сборная Польши
    Фабио Каннаваро не дал своего согласия на то, чтобы возглавить сборную Польши, сообщает спортивный журналист Джанлука Ди Марцио.

    Фабио Каннаваро
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фабио Каннаваро

    48-летний специалист раздумывал в течение нескольких дней, однако принял решение отказаться от предложения, о чем уже сообщил президенту Федерации футбола Польши. Каннаваро не уверен, что успеет полноценно подготовить национальную команду к стыковым матчам.

    Каннаваро в качестве главного тренера работал в «Эвергранде», «Аль-Насре», «Тяньцзине» и временно исполнял обязанного главного тренера в сборной Китая. Итальянский специалист покинул «Эвергранд» в сентябре 2021 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько шайб «Ак Барс» запульнет в питерские ворота?
  • СКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • И хозяева, и гости не уйдут с поля без забитого мяча
  • «Саутгемптон» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • На этот раз «Фулхэм» постарается не проиграть
  • «Рединг» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.16
  • Экспресс дня 11 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Рединг — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  5.60
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры