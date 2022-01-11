Фабио Каннаваро отказался возглавить сборную Польши

не дал своего согласия на то, чтобы возглавить сборную Польши, сообщает спортивный журналист Джанлука Ди Марцио.

48-летний специалист раздумывал в течение нескольких дней, однако принял решение отказаться от предложения, о чем уже сообщил президенту Федерации футбола Польши. Каннаваро не уверен, что успеет полноценно подготовить национальную команду к стыковым матчам.

Каннаваро в качестве главного тренера работал в «Эвергранде», «Аль-Насре», «Тяньцзине» и временно исполнял обязанного главного тренера в сборной Китая. Итальянский специалист покинул «Эвергранд» в сентябре 2021 года.