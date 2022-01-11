«Бавария» договорилась с Команом о новом контракте

в ближайшее время продлит контракт с полузащитником

Ранее сообщалось, что мюнхенскому клубу не удавалось договориться с французским футболистом по финансовым условиям нового соглашения, но в итоге им все-таки удалось достичь компромисса.

По информации L’Équipe, Коман подпишет контракт до 2027 года, а его зарплата составит 17 миллионов евро.

25-летний вингер станет одним из трех самых высокооплачиваемых игроков «Баварии».

Действующее соглашение Комана с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.

Коман выступает за «Баварию» с 2017 года. До этого он играл за «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус».