Гончаренко прокомментировал свое увольнение из «Краснодара»

Бывший главный тренер «Краснодара»рассказал, что стало причиной его ухода из клуба.

«Тёплый Краснодар. Потрясающие условия для работы. Отличная, не имеющая аналогов, база и академия! Стадион, построенный на века! К сожалению, на мой взгляд, с руководством клуба у нас было параллельное движение без желания друг друга услышать.

Благодарю ребят, которые искренне пожелали мне успехов! У меня был отличный контакт с командой. Считаю, что пятое место — это хороший плацдарм, чтобы занять высокую позицию по итогам сезона. Успехов всем!» — написал Гончаренко в Instagram.

Напомним, белорусский специалист покинул «Краснодар» 5 января. Он работал в клубе с апреля прошлого года.