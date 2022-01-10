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    Гончаренко прокомментировал свое увольнение из «Краснодара»

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    Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал, что стало причиной его ухода из клуба.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Тёплый Краснодар. Потрясающие условия для работы. Отличная, не имеющая аналогов, база и академия! Стадион, построенный на века! К сожалению, на мой взгляд, с руководством клуба у нас было параллельное движение без желания друг друга услышать.

    Благодарю ребят, которые искренне пожелали мне успехов! У меня был отличный контакт с командой. Считаю, что пятое место — это хороший плацдарм, чтобы занять высокую позицию по итогам сезона. Успехов всем!» — написал Гончаренко в Instagram.

    Напомним, белорусский специалист покинул «Краснодар» 5 января. Он работал в клубе с апреля прошлого года.

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