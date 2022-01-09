ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Люк де ЙонгСписанный де Йонг тащит бледную «Барселону»
  • 18:55
    • «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» прошли в 1/16 Кубка Англии
  • 18:07
    • «Райо Вальекано» и «Бетис» разошлись ничьей
  • 16:31
    • «Милан» всухую разгромил «Венецию»
  • 16:12
    • Зидан и ПСЖ согласовали условия контракта
  • 13:46
    • «Лион» и «Зенит» не могут договориться о цене Азмуна
    Все новости спорта

    «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» прошли в 1/16 Кубка Англии

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Вест Хэм Вулверхэмптон Ливерпуль Тоттенхэм Норвич
    Состоялись матчи 1/32 финала Кубка Англии. Сразу 5 команд АПЛ получили путевки в следующий раунд.

    Харри Кейн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Харри Кейн

    В одном из матчей «Ливерпуль» победил «Шрусбери» со счетом 4:1. По голу у «мерсисайдцев» забили Кайди Гордон и Роберто Фирмино. Дубль сделал Фабиньо.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Ливерпуль — Шрусбери Таун 4:1
    Голы: 0:1 Daniel Udoh (27'), 1:1 Kaide Gordon (34'), 2:1 Фабиньо (пенальти) (44'), 3:1 Роберто Фирмино (78'), 4:1 Фабиньо (90 + 3')

    В другом поединке «Тоттенхэм» выиграл у «Моркама» со счетом 3:1. «Шпоры» уступали до 74 минуты, пока счет не сравнял Харри Уинкс.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Тоттенхэм — Моркам 3:1
    Голы: 0:1 Anthony O'Connor (33'), 1:1 Гарри Уинкс (74'), 2:1 Лукас Моура (85'), 3:1 Гарри Кейн (88')

    Победный гол забил Лукас Моура, а Харри Кейн увеличил разрыв в счете.

    В других матчах раунда «Вулверхэмптон» обыграл «Шеффилд Юнайтед» 3:0, «Сток Сити» забил 2 гола «Лейтон Ориент», «Норвич» оказался сильнее «Чарльтона», а «Вест Хэм» дома прошел «Лидс» со счетом 2:0.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устоит ли команда Моуринью против «Ювентуса»?
  • «Рома» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Дежурная виктория ПСЖ?
  • «Лион» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Остановит ли «Лацио» «Интер»?
  • «Интер» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.85
  • Экспресс дня 9 января
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Лион — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Анахайм — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  3.01
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Кенин — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Киз — Свитолина
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры