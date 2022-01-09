«Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» прошли в 1/16 Кубка Англии

Состоялись матчи 1/32 финала Кубка Англии. Сразу 5 команд АПЛ получили путевки в следующий раунд.

В одном из матчей «Ливерпуль» победил «Шрусбери» со счетом 4:1. По голу у «мерсисайдцев» забили Кайди Гордон и Роберто Фирмино. Дубль сделал Фабиньо.

Футбол. Англия. Кубок ФА Ливерпуль — Шрусбери Таун 4:1 Голы: 0:1 Daniel Udoh (27'), 1:1 Kaide Gordon (34'), 2:1 Фабиньо (пенальти) (44'), 3:1 Роберто Фирмино (78'), 4:1 Фабиньо (90 + 3')

В другом поединке «Тоттенхэм» выиграл у «Моркама» со счетом 3:1. «Шпоры» уступали до 74 минуты, пока счет не сравнял Харри Уинкс.

Футбол. Англия. Кубок ФА Тоттенхэм — Моркам 3:1 Голы: 0:1 Anthony O'Connor (33'), 1:1 Гарри Уинкс (74'), 2:1 Лукас Моура (85'), 3:1 Гарри Кейн (88')

Победный гол забил Лукас Моура, а Харри Кейн увеличил разрыв в счете.

В других матчах раунда «Вулверхэмптон» обыграл «Шеффилд Юнайтед» 3:0, «Сток Сити» забил 2 гола «Лейтон Ориент», «Норвич» оказался сильнее «Чарльтона», а «Вест Хэм» дома прошел «Лидс» со счетом 2:0.