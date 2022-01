«Торонто» объявил о подписании контракта с Лоренцо Инсинье

Нападающий итальянского «Наполи»подписал контракт с клубом «Торонто», сообщает пресс-служба клуба.

Футболист станет новым игроком канадской команды летом, когда истечёт его соглашение с «Наполи».

It’s not official until @FabrizioRomano says the magic words… 𝙃𝙀𝙍𝙀. 𝙒𝙀. 𝙂𝙊!

Benvenuto a Toronto, Lorenzo Insigne 🇮🇹@Lor_Insigne | #TFCLive pic.twitter.com/2Ved7P4SZF