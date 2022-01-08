«Торонто» объявил о подписании контракта с Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье Фото: globallookpress.com
Футболист станет новым игроком канадской команды летом, когда истечёт его соглашение с «Наполи».
It’s not official until @FabrizioRomano says the magic words… 𝙃𝙀𝙍𝙀. 𝙒𝙀. 𝙂𝙊!— Toronto FC (@TorontoFC) January 8, 2022
Benvenuto a Toronto, Lorenzo Insigne 🇮🇹@Lor_Insigne | #TFCLive pic.twitter.com/2Ved7P4SZF
30-летний Инсинье подписал с новой командой 4-летний контракт. Он будет действовать с 1 июля 2022 года. Ранее стало известно, что итальянский футболист не смог договориться о новом контракте с «Наполи», воспитанником которого является.
В нынешнем сезоне Инсинье в 19 матчах во всех турнирах стал автором пяти голов и шести голевых передач. Летом 2021 года нападающий в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы.