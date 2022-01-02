«Эвертон» проиграл «Брайтону», «Брентфорд» одолел «Астон Виллу»

В матче 21-го тура чемпионата Англии «Эвертон»
потерпел домашнее поражение от «Брайтон энд Хоув Альбион»
— 2:3.
В составе гостей дубль оформил аргентинский полузащитник Алексис Мак Аллистер, еще один гол забил защитник Дэниел Бёрн. Две голевых передачи на счету французского форварда Ниля Мопе.
За «ирисок» два мяча во втором таймсе забил нападающий Энтони Гордон.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Эвертон — Брайтон энд Хоув Альбион 2:3
Голы: 0:1 Алексис Мак Аллистер (3'), 0:2 Дэниел Бёрн (21'), 1:2 Энтони Гордон (53'), 1:3 Алексис Мак Аллистер (71'), 2:3 Энтони Гордон (76')
Эвертон: Джордан Пикфорд, Джонджо Кенни (Хосе Саломон Рондон, 76'), Бен Годфри, Майкл Кин, Мэйсон Холгейт, Шеймус Коулман, Энтони Гордон, Абдулайе Дукуре, Аллан (Андре Гомеш, 87'), Демарай Грей, Доминик Калверт-Льюин
Брайтон энд Хоув Альбион: Леандро Троссард (Якуб Модер, 81'), Ниль Мопе, Алексис Мак Аллистер, Ив Биссума, Адам Лаллана (Тарик Лампти, 61'), Энок Мвепу, Марк Кукурелья, Дэниел Бёрн, Адам Уэбстер, Йоэл Велтман (Шейн Даффи, 61'), Роберт Санчес
Предупреждения: Джонджо Кенни (9'), Адам Уэбстер (63')
«Брайтон» набрал 27 очков и поднялся на восьмую позицию в таблице чемпионата Англии. «Эвертон» с 19 очками остался 15-м.
Календарь и таблица АПЛ
В параллельном матче «Брентфорд» одержал домашнюю победу над «Астон Виллой» — 2:1.
Счет на 16-й минуте открыли хозяева — отличился нападающий Дэнни Ингс.
На 42-й минуте французский форвард Йоан Висса с передачи Мада Расмуссена сравнял счет, а на 83-й минуте датский защитник отличился сам, принеся победу хозяевам.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Брентфорд — Астон Вилла 2:1
Голы: 0:1 Дэнни Ингс (16'), 1:1 Йоан Висса (42'), 2:1 Mads Roerslev (83')
Брентфорд: Альваро Фернандес, Этан Пиннок, Понтус Янссон, Мадс Бек, Mads Roerslev, Фрэнк Аниика (Витали Янельт, 80'), Кристиан Нергор, Матиас Йенсен (Shandon Baptiste, 61'), Серхи Канос (Саман Годдос, 54'), Йоан Висса, Айван Тони
Астон Вилла: Дэнни Ингс, Эмилиано Буэндия, Бертран Траоре (Трезеге, 80'), Джейкоб Рэмси (Морган Сансон, 69'), Дуглас Луис, Джон МакГинн, Мэтт Таргетт, Кортни Хос, Эзри Конса, Мэтти Кэш, Дамиан Эмилиано Мартинес
Предупреждения: Джейкоб Рэмси (30'), Фрэнк Аниика (31'), Айван Тони (77'), Джон МакГинн (89')
«Брентфорд» с 23 очками расположился на 12-й строке таблицы, вслед за ним идет «Астон Вилла» (22).
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Еще в одном матче «Лидс» одержал домашнюю победу над «Бернли» со счетом 3:1.
За хозяева отличились полузащитник Джек Харрисон, североирландский защитник Стюарт Даллас и валлийский нападающий Дэниел Джеймс.
Гости ответили голом ивуарийского форварда Максвелла Корне.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Лидс — Бёрнли 3:1
Голы: 1:0 Джек Харрисон (39'), 1:1 Максвелл Корне (54'), 2:1 Стюарт Даллас (77'), 3:1 Даниэль Джеймс (90 + 2')
Лидс: Иллан Меслье, Люк Эйлинг, Робин Кох, Диего Льоренте, Стюарт Даллас, Матеуш Клих, Адам Форшоу, Хуниор Фирпо, Рафаэл Диас, Тайлер Робертс (Джо Джелхардт, 58'), Джек Харрисон (Даниэль Джеймс, 62')
Бёрнли: Крис Вуд (Матей Выдра, 84'), Аарон Леннон (Ник Поуп, 80'), Йоханн Берг Гудмундссон (Максвелл Корне, 46'), Джек Корк, Эшли Вествуд, Дуайт Макнил, Чарли Тейлор, Бен Ми, Джеймс Тарковски, Мэттью Лоутон, Уэйн Хеннесси
Предупреждения: Тайлер Робертс (10'), Джеймс Тарковски (28'), Диего Льоренте (53')
«Лидс», идущий 16-м, набрал 19 очков. «Бернли» находится на 18-й строчке (11).