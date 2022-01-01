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    Ассистент Артеты: У нас были шансы забить при счёте 1:1

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    Ассистент Микеля Артеты, Альберт Стуйвенберг, высказался о поражении «Арсенала» от «Манчестер Сити» (1:2) в матче 21 тура АПЛ.

    Альберт Стуйвенберг
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    Альберт Стуйвенберг

    «Мы очень разочарованы результатом, учитывая ту игру, которую мы показали против одной из лучших команд в мире. Обидно то, что не заработали очки, мы должны были побеждать в матче.

    Думаю, пенальти в наши ворота был. Я просто ищу последовательность в решениях. У нас есть VAR, так почему бы арбитру не проверить данный момент? Этого не произошло, что разочаровывает.

    Мы сыграли очень, очень хорошо. Сколько моментов создал соперник? Им везло до самого окончания встречи. Болельщикам понравилась наша сегодняшняя игра. У нас были шансы забить при счёте 1:1. Гордимся игрой команды», — цитирует Стуйвенберга BBC.

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