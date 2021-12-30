Габулов: Задача на ближайший период — оставить «Химки» в РПЛ

Новый генеральный директор «Химок»считает, что опыт в работе на руководящих должностях поможет ему в подмосковном клубе, сообщает ТАСС.

«Безусловно, мои цели и клуба цели идентичны, задача на ближайший период состоит в том, чтобы "Химки" остались в премьер-лиге. Все внимание и концентрация сфокусированы на этом. Ситуация не простая, но период предстоит интересный. Для этого нужно делать с точки зрения организации работы и формирования команды все, чтобы сохранить ее в РПЛ. Есть непоколебимая уверенность в том, что задача будет выполнена.

Уверен в том, что опыт, небольшой в силу возраста и определенных обстоятельств, поможет мне в работе в "Химках". После завершения карьеры у меня был опыт управленческой и руководящей работы. Я считаю, что на каждом этапе был достигнут результат, думаю, что он положительный. Поэтому думаю, что небольшой опыт и знания, которые я получил во время футбольной карьеры, будут способствовать достижению результата и решению задач», — сказал Габулов.

38-летний Габулов стал генеральным директором «Химок» 28 декабря. До этого он возглавлял министерство физической культуры и спорта Северной Осетии, после чего был президентом «Алании», а до лета 2021 года он занимал пост председателя совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный».