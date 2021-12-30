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    Грулев: Доминировании «Зенита» нужно прекращать

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    Форвард «Динамо» Вячеслав Грулев высказался о соперничестве с «Зенитом» в РПЛ.

    Вячеслав Грулев
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    Вячеслав Грулев

    «Не могу сказать, что "Зенит" прямо на голову выше, но команда, конечно, классная, сыгранная. Плюс у них очень сильные легионеры, которые делают разницу на поле. Но с ними можно играть, мне всегда очень интересно действовать против таких команд. Можно ли говорить об их доминировании?

    Вот сколько чемпионств они подряд выиграли? Три. Вот и ответ на вопрос. Наверное, можно. Результаты говорят сами за себя. Но эту традицию можно и нужно нарушать», — цитирует Грулева Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» ушло на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Московский клуб отстает от лидера чемпионата «Зенита» на два очка.

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