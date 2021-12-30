Грулев: Доминировании «Зенита» нужно прекращать

Форвард «Динамо»высказался о соперничестве с «Зенитом» в РПЛ.

«Не могу сказать, что "Зенит" прямо на голову выше, но команда, конечно, классная, сыгранная. Плюс у них очень сильные легионеры, которые делают разницу на поле. Но с ними можно играть, мне всегда очень интересно действовать против таких команд. Можно ли говорить об их доминировании?

Вот сколько чемпионств они подряд выиграли? Три. Вот и ответ на вопрос. Наверное, можно. Результаты говорят сами за себя. Но эту традицию можно и нужно нарушать», — цитирует Грулева Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» ушло на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Московский клуб отстает от лидера чемпионата «Зенита» на два очка.