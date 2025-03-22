Фонсека
Победная серия бразильца составляет уже шесть матчей.
На прошлой неделе Фонсека выиграл престижный «челленджер» в Финиксе, на котором чемпион получает 175 очков.
В решающем матче 18-летний теннисист одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом (7:6, 7:6).
В первом круге текущего турнира Фонсека выиграл у 19-летнего американца Лернера Тьена — 6:7, 6:3, 6:4.
В этом сезоне Фонсека провел уже 25 матчей — одержал 21 победу и четыре раза проиграл.
Эмбер
Французский теннисист тем временем слабо провел недавние турниры, по итогам которых опустился в рейтинге на 19-ю строчку.
Спад начался вскоре после того, как Юго защитил титул в Марселе.
На «пятисотнике» в Дубае, на котором он в прошлом году стал чемпионом, Эмбер на этот раз проиграл во втором круге Таллону Грикспору.
В Индиан-Уэллс после победы над японцем Кеем Нисикори француз проиграл Хольгеру Руне (7:5, 4:6, 5:7).
В предыдущих сезонах Эмбер ни разу не проходил в Майами дальше третьего круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фонсеку в этом матче можно поставить за 2.30, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.62.
Прогноз: вскоре после Australian Open Юго выиграл у Жоао в матче Кубка Дэвиса — 7:5, 6:3. Скорее всего, француз и бразилец снова проведут не менее 20 геймов. При этом не факт, что Эмбер подтвердит статус фаворита.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.01.