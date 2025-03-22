Француз Юго Эмбер сыграет против бразильца Жоао Фонсеки во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 22 марта, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фонсека — Эмбер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фонсека

Победная серия бразильца составляет уже шесть матчей.

На прошлой неделе Фонсека выиграл престижный «челленджер» в Финиксе, на котором чемпион получает 175 очков.

В решающем матче 18-летний теннисист одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом (7:6, 7:6).

В первом круге текущего турнира Фонсека выиграл у 19-летнего американца Лернера Тьена — 6:7, 6:3, 6:4.

Прогнозы на теннис

В этом сезоне Фонсека провел уже 25 матчей — одержал 21 победу и четыре раза проиграл.

Эмбер

Французский теннисист тем временем слабо провел недавние турниры, по итогам которых опустился в рейтинге на 19-ю строчку.

Спад начался вскоре после того, как Юго защитил титул в Марселе.

На «пятисотнике» в Дубае, на котором он в прошлом году стал чемпионом, Эмбер на этот раз проиграл во втором круге Таллону Грикспору.

В Индиан-Уэллс после победы над японцем Кеем Нисикори француз проиграл Хольгеру Руне (7:5, 4:6, 5:7).

В предыдущих сезонах Эмбер ни разу не проходил в Майами дальше третьего круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фонсеку в этом матче можно поставить за 2.30, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.62.

Прогноз: вскоре после Australian Open Юго выиграл у Жоао в матче Кубка Дэвиса — 7:5, 6:3. Скорее всего, француз и бразилец снова проведут не менее 20 геймов. При этом не факт, что Эмбер подтвердит статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.01.