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    Фонсека возьмет реванш у Эмбера?

    Фонсека — Эмбер. Ставка (к. 2.01) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 22 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фонсека — Эмбер
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    Жоао Фонсека
    Француз Юго Эмбер сыграет против бразильца Жоао Фонсеки во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 22 марта, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фонсека — Эмбер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Фонсека

    Победная серия бразильца составляет уже шесть матчей.

    На прошлой неделе Фонсека выиграл престижный «челленджер» в Финиксе, на котором чемпион получает 175 очков.

    В решающем матче 18-летний теннисист одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом (7:6, 7:6).

    В первом круге текущего турнира Фонсека выиграл у 19-летнего американца Лернера Тьена — 6:7, 6:3, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    В этом сезоне Фонсека провел уже 25 матчей — одержал 21 победу и четыре раза проиграл.

    Эмбер

    Французский теннисист тем временем слабо провел недавние турниры, по итогам которых опустился в рейтинге на 19-ю строчку.

    Спад начался вскоре после того, как Юго защитил титул в Марселе.

    На «пятисотнике» в Дубае, на котором он в прошлом году стал чемпионом, Эмбер на этот раз проиграл во втором круге Таллону Грикспору.

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    В Индиан-Уэллс после победы над японцем Кеем Нисикори француз проиграл Хольгеру Руне (7:5, 4:6, 5:7).

    В предыдущих сезонах Эмбер ни разу не проходил в Майами дальше третьего круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фонсеку в этом матче можно поставить за 2.30, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.62.

    Прогноз: вскоре после Australian Open Юго выиграл у Жоао в матче Кубка Дэвиса — 7:5, 6:3. Скорее всего, француз и бразилец снова проведут не менее 20 геймов. При этом не факт, что Эмбер подтвердит статус фаворита.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.01.

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