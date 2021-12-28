«Саутгемптон» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:1, обзор голов

Лондонскийна выезде сыграл вничью с(1:1) в матче 20-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 25-й минуте открыли хозяева. Алли выбил мяч от вратарской после дальнего вброса Диало из-за боковой, но получилось точно на Уорд-Прауса, который мощным ударом из левой части штрафной «шпор» отправил мяч на средней высоте под правую штангу.

На 39-й минуте «святые» получили пенальти в свои ворота и удаление. Сон врывается в штрафную хозяев после разрезающей передачи Алли, и Мохаммед Салису, у которого уже было предупреждение, откровенно толкнул корейца, укладывая его на газон.

Мощным ударом реализовал пенальти Гарри Кейн, с разбега укладывая мяч под перекладину, в левый угол.

На 53-й минуте Кейн вырвался на оперативный простор после навеса Уинкса от центра поля и отличным ударом положил мяч в правый нижний угол, но гол был отменен из-за офсайда.

Футбол. Англия. Премьер-лига Саутгемптон — Тоттенхэм 1:1 Голы: 1:0 Джеймс Уорд-Праус (25'), 1:1 Гарри Кейн (пенальти) (41') Саутгемптон: Фрейзер Форстер, Кайл Уолкер-Питерс, Yan Valery, Ян Беднарек, Мохаммед Салису, Ромен Перро, Стюарт Армстронг, Джеймс Уорд-Праус, Ибраима Диало, Шейн Патрик Лонг (Armando Broja, 71'), Адам Армстронг (Нейтан Редмонд, 83') Тоттенхэм: Сон Хын Мин, Гарри Кейн, Деле Алли (Лукас Моура, 62'), Серхио Регилон (Мэтт Доэрти, 46'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Гарри Уинкс, Emerson Royal (Бриан Хиль, 77'), Бен Дэвис, Эрик Дайер, Давинсон Санчес, Уго Льорис Предупреждения: Кайл Уолкер-Питерс (13'), Мохаммед Салису (27'), Ralph Hasenhuettl (30'), Мохаммед Салису (39'), Серхио Регилон (45 + 1'), Адам Армстронг (51'), Гарри Уинкс (69')

Подопечные Антонио Конте набрали 30 очков и опустились на шестое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Ральфа Хазенхюттля идет 13-й (21 очко).

Календарь и таблица АПЛ

1 января «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Уотфорда», а «Саутгемптон» днем позже на своем поле примет «Ньюкасл».