«Саутгемптон» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:1, обзор голов

Счет в матче на 25-й минуте открыли хозяева. Алли выбил мяч от вратарской после дальнего вброса Диало из-за боковой, но получилось точно на Уорд-Прауса, который мощным ударом из левой части штрафной «шпор» отправил мяч на средней высоте под правую штангу.
На 39-й минуте «святые» получили пенальти в свои ворота и удаление. Сон врывается в штрафную хозяев после разрезающей передачи Алли, и Мохаммед Салису, у которого уже было предупреждение, откровенно толкнул корейца, укладывая его на газон.
Мощным ударом реализовал пенальти Гарри Кейн, с разбега укладывая мяч под перекладину, в левый угол.
На 53-й минуте Кейн вырвался на оперативный простор после навеса Уинкса от центра поля и отличным ударом положил мяч в правый нижний угол, но гол был отменен из-за офсайда.
Подопечные Антонио Конте набрали 30 очков и опустились на шестое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Ральфа Хазенхюттля идет 13-й (21 очко).
1 января «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Уотфорда», а «Саутгемптон» днем позже на своем поле примет «Ньюкасл».