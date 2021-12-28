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    Клопп призвал вернуть пять замен в АПЛ

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что в АПЛ нужно вернуть пять замен.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Нужно оставить конкуренцию в стороне и перестать говорить, что у "Манчестер Сити" запасные лучше, чем у "Бернли". Да, возможно, это так. Но проблема в том, что в Англии для топ-игроков ситуация уже на пределе. Чтобы внести изменения, нужны голоса от 14 клубов. И это неправильно.

    Например, я не уверен в том, сколько игроков "Бернли" выступают в сборных. Когда наши футболисты проводят три лишних матча, у них нет игр. Мы говорим о проблеме, с которой сталкиваются некоторые клубы и игроки, но все решается за счет других команд.

    Из-за конкуренции они говорят "нет". Это настоящая проблема, потому что введение пять замен — правильное решение, особенно сейчас. Игроки возвращаются после коронавируса или травм.

    Из-за количества матчей им приходится выходить на поле незамедлительно. Потом они снова выбывают, потому что ты не можешь заменить их на 60-й минуте, ведь тебе нужно вносить другие изменения», — цитирует Клоппа Sky Sports.

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