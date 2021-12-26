Ташуев — о Дзюбе: Будь добр, терпи критику, ты получаешь за это большие деньги

Главный тренер «Чайки»поделился мнением о критике болельщиков в адрес форварда «Зенита»

«Он взрослый парень, который уже через многое прошёл в жизни.

Вспомните: у него были различного рода аренды из "Спартака", и из "Зенита" он уходил на полгода в тульский "Арсенал".

В футболе критика бывает в адрес любого — нужно обращать на неё меньше внимания и лучше работать.

На ЧМ-2018 Дзюба был в большом порядке и стал именем нарицательным, все кричали, что он герой. А то, что его критикуют сейчас, это неотъемлемая часть профессии.

Он же был в своё время доволен тем, что его восхваляли, правильно? А сегодня он должен проявлять выдержку. Будь добр, терпи критику, ты получаешь за это большие деньги, дорогой мой.

Ещё раз говорю: так бывает у всех футболистов и тренеров. Вчера тебя поднимали до небес, а завтра ты можешь упасть на самое дно.

Болельщики имеют полное право тебя критиковать — как и журналисты, для которых это работа», — цитирует Ташуева «Спорт уик-энд».