«Манчестер Сити» — «Лестер»: счет матча 6:3, обзор голов

В матче 19-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 6:3.

Уже к 25-й минуте матча «горожане» вели со счетом 4:0. После перерыва «лисы» сократили отставание до минимума, но концовка встречи осталась за «Ман Сити».

В составе победителей дубль оформил Рахим Стерлинг, еще по мячу забили Кевин Де Брейне, Рияд Марзе, Илкай Гюндоган и Эмерик Ляпорт.

За «Лестер» отличились Джеймс Мэддисон, Адемола Лукман и Келечи Ихеаначо, на счету которого еще и две голевые передачи.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Лестер 6:3 Голы: 1:0 Кевин Де Брёйне (5'), 2:0 Рияд Марез (пенальти) (14'), 3:0 Илкай Гюндоган (21'), 4:0 Рахим Стерлинг (пенальти) (25'), 4:1 Джеймс Мэддисон (55'), 4:2 Адемола Лукман (59'), 4:3 Келечи Ихеаначо (65'), 5:3 Эмерик Лапорт (69'), 6:3 Рахим Стерлинг (87') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Александр Зинченко, Кевин Де Брёйне (Филип Фоден, 71'), Фернандиньо, Илкай Гюндоган, Рияд Марез, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг Лестер: Келечи Ихеаначо, Джеймс Мэддисон, Адемола Лукман, Kiernan Dewsbury-Hall, Юри Тилеманс (Хамза Чодури, 71'), Айосе Перес (Тимоти Кастань, 46'), Люк Томас, Янник Вестергор, Даниэль Амарти, Марк Олбрайтон, Каспер Шмейхель Предупреждения: Янник Вестергор (45'), Джеймс Мэддисон (75'), Фернандиньо (90 + 1')

Команда Хосепа Гвардиолы укрепила свое лидирующее положение в АПЛ, набрав 47 очков в 19 матчах. У ближайшего преследователя «Ливерпуля» — 40 очков и игра в запасе.

Календарь и таблица АПЛ

«Лестер» идет на 10-й строчке: 22 очка после 17 игр.