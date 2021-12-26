Хвича: Не считаю, что регрессирую в РПЛ. Я набрался опыта, стал сильнее

Полузащитник «Рубина»высказался о развитии своей карьеры.

«Мамука Джугели (агент игрока — прим. ред.) — близкий друг моего отца, у нас продолжительные отношения. Он играет большую роль — все зависит от него и от меня.

Я доверяю ему на сто процентов, и я уверен, что он будет принимать лучшие для меня решения.

Я не считаю, что регрессирую, играя в России, в этом чемпионате я прибавил. Я набрался опыта, стал более подготовленным физически.

У каждого свое мнение, но я не вижу в этом проблемы», — сказал хавбек в эфире передачи Sport Imedi.

В текущем сезоне 20-летний футболист сборной Грузии провел в РПЛ 15 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Действующий контракт полузащитника с казанским «Рубином» рассчитан до лета 2024 года.