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    Хвича: Не считаю, что регрессирую в РПЛ. Я набрался опыта, стал сильнее

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    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия высказался о развитии своей карьеры.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Мамука Джугели (агент игрока — прим. ред.) — близкий друг моего отца, у нас продолжительные отношения. Он играет большую роль — все зависит от него и от меня.

    Я доверяю ему на сто процентов, и я уверен, что он будет принимать лучшие для меня решения.

    Я не считаю, что регрессирую, играя в России, в этом чемпионате я прибавил. Я набрался опыта, стал более подготовленным физически.

    У каждого свое мнение, но я не вижу в этом проблемы», — сказал хавбек в эфире передачи Sport Imedi.

    В текущем сезоне 20-летний футболист сборной Грузии провел в РПЛ 15 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

    Действующий контракт полузащитника с казанским «Рубином» рассчитан до лета 2024 года.

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