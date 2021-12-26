IFFHS объявила символическую сборную Европы по итогам 2021 года

Триумф дублеров. «Ливерпуль» вырвал волевую победу в серии пенальти

«Ливерпуль» на своем поле со счетом 3:3 (5:4) обыграл по пенальти «Лестер» в матче 1/4 финала Кубка лиги. Рассказываем, как это было