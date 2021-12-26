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    IFFHS объявила символическую сборную Европы по итогам 2021 года

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    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила символическую сборную Европы по итогам 2021 года.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Пари Сен-Жермен»).

    Защитники: Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»), Джорджио Кьеллини (Италия, «Ювентус»), Леонардо Бонуччи (Италия, «Ювентус»), Сесар Аспиликуэта (Испания, «Челси»).

    Полузащитники: Жоржиньо (Италия, «Челси»), Н’Голо Канте (Франция, «Челси»), Кевин Де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити»).

    Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен»), Криштиану Роналду (Португалия, «Манчестер Юнайтед»), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»).

    Тренер: Томас Тухель (Германия, «Челси»).

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