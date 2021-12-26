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    Алисон подвел итоги первой половины сезона для «Ливерпуля»

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    Вратарь« Ливерпуля» Алисон Бекер прокомментировал результаты команды в первой половине сезона.

    Алисон Бекер
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    Алисон Бекер

    «Пока всё складывается хорошо. Я считаю, что мы делаем отличную работу, вся команда хорошо выступает. Но нам многое ещё предстоит улучшить. Я доволен тем, что мы сделали до сих пор. Этот период в сезоне действительно напряжённый. Это тяжело с физической и ментальной точки зрения. Мы хорошо справляемся с подобными ситуациями и добиваемся нужных нам результатов», — приводит слова Алисона пресс-служба «Ливерпуля».

    После 18 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает 2 место с 41 очком на счету. Он отстает от «Ман Сити» на 3 пункта.

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