Алисон подвел итоги первой половины сезона для «Ливерпуля»

Вратарь« Ливерпуля»прокомментировал результаты команды в первой половине сезона.

«Пока всё складывается хорошо. Я считаю, что мы делаем отличную работу, вся команда хорошо выступает. Но нам многое ещё предстоит улучшить. Я доволен тем, что мы сделали до сих пор. Этот период в сезоне действительно напряжённый. Это тяжело с физической и ментальной точки зрения. Мы хорошо справляемся с подобными ситуациями и добиваемся нужных нам результатов», — приводит слова Алисона пресс-служба «Ливерпуля».

После 18 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает 2 место с 41 очком на счету. Он отстает от «Ман Сити» на 3 пункта.