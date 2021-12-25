«Бавария» хочет подписать лидера «Наполи» Инсинье

Форвард «Наполи» и сборной Италииможет сменить итальянский чемпионат на немецкий, сообщает La Gazzetta dello Sport.

30-летним футболистом интересуется мюнхенская команда «Бавария», которая сделала в «Наполи» запрос по трансферу игрока. При этом в неаполитанской команде хотели бы сохранить нападающего с сокращением его зарплаты, в то время как сам он готов остаться в «Наполи» с повышением зарплаты. Также футболистом интересуется лондонский «Тоттенхэм».

Лоренцо Инсинье играет в составе «Наполи» с 2009 года и в нынешнем сезоне сыграл в 15 матчах итальянской Серии А, отличившись в них четырьмя голами и пятью результативными передачами.