Игрок ЦСКА включен в окончательную заявку сборной Нигерии на КАН-2022

Чидера Эджуке Фото: globallookpress.com
Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Нигерии.
23-летний форвард сыграл в 18-ти матчах чемпионата РПЛ сезона-2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и отдал три результативные передачи.
Кубок Африки-2022 пройдет в Камеруне с 9 января по 6 февраля.
Напомним, что рекордсменом по числу побед на КАН является сборная Египта, которая семь раз завоевала «золото» турнира. К слову, нигерийцы семь раз выходили в финал, где трижды оказывались сильнее соперников.