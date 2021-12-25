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    Игрок ЦСКА включен в окончательную заявку сборной Нигерии на КАН-2022

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    Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке попал в окончательную заявку сборной Нигерии для участия в Кубке африканских наций.

    Чидера Эджуке
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    Чидера Эджуке

    Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Нигерии.

    23-летний форвард сыграл в 18-ти матчах чемпионата РПЛ сезона-2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и отдал три результативные передачи.

    Кубок Африки-2022 пройдет в Камеруне с 9 января по 6 февраля.

    Напомним, что рекордсменом по числу побед на КАН является сборная Египта, которая семь раз завоевала «золото» турнира. К слову, нигерийцы семь раз выходили в финал, где трижды оказывались сильнее соперников.

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