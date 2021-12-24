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    Виейра: Кубок Африки не менее важен, чем чемпионат Европы

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    Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра прокомментировал ситуацию с Кубком Африки и возможный запрет на то, чтобы игроки АПЛ выступили на турнире в этом сезоне.

    Патрик Виейра
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    Патрик Виейра

    «Я уважаю и понимаю страсть футболистов, для которых важно представлять свою страну, поэтому я никогда не запрещу игрокам отправиться на Кубок Африки. Я считаю, что этот турнир заслуживает большего уважения, потому что он не менее важен, чем чемпионат Европы.

    Если говорить о Сенегале, то я не думаю, что люди поймут, если Садио Мане или Шейху Куяте не представят свою страну. Если бы это соревнование лучше освещалось, люди бы поняли, насколько оно важно для африканского континента», — цитирует Виейра BBC.

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