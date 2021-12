«МЮ» объявил о продлении контракта с Энтони Эланга

Защитник «Манчестер Юнайтед»заключил новое соглашение с клубом. Новый контракт 19-летнего шведа рассчитан до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Эланга дебютировал за основную команду английского клуба в прошлом сезоне при Уле-Гуннере Сульшере, проведя два матча в Английской Премьер-лиге. В нынешнем сезоне шведский защитник появлялся в играх Лиги чемпионов, АПЛ и Кубка Английской лиги.

2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ✍️

Anthony Elanga has signed a new contract at United! 🔴#MUFC