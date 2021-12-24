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    «МЮ» объявил о продлении контракта с Энтони Эланга

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    Защитник «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга заключил новое соглашение с клубом. Новый контракт 19-летнего шведа рассчитан до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

    Энтони Эланга
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    Энтони Эланга

    Эланга дебютировал за основную команду английского клуба в прошлом сезоне при Уле-Гуннере Сульшере, проведя два матча в Английской Премьер-лиге. В нынешнем сезоне шведский защитник появлялся в играх Лиги чемпионов, АПЛ и Кубка Английской лиги.

    «Манчестер Юнайтед» в 2021 году проведёт матчи с «Ньюкаслом» и «Бёрнли» в чемпионате Англии. Команда Ральфа Рангника не играет с 11 декабря 2021 из-за коронавируса, выявленного у футболистов клуба.

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