Триумф дублеров. «Ливерпуль» вырвал волевую победу в серии пенальти

«Ливерпуль» переиграл «Лестер» в 1/4 финала Кубка английской лиги. Мерсисайдцы, выступавшие без ряда основных игроков, смогли отыграться с 1:3, сравняв счёт в компенсированное время второго тайма. А уже в серии пенальти хозяева оказались точнее соперника.

Ход матча

5’ Дака левым краем ворвался в штрафную «Ливерпуль» и пробил под ближнюю штангу — Келлехер перевёл мяч на угловой.

9’ 0:1 Джейми Варди. Мэддисон увидел справа Варди и выполнил проникающую передачу на ход партнёру, который ворвался в штрафную «Ливерпуля» и неотразимо пробил мимо Келлехера в дальний угол.

13’ 0:2 Джейми Варди. Вновь быстрая атака удаётся гостям Дьюзбери-Холл сделал отличный пас налево, где Дака ворвался в штрафную площадь мерсисайдцев, прострелил в центр, и набегавший Варди в касание переправил мяч в створ.

19’ 1:2 Алекс Окслейд-Чемберлен. Фирмино получил мяч в штрафной «Лестера» спиной к воротам, Ндиди смог его выбить, но точно на Окслейд-Чемберлена, который с линии штрафной мощным ударом сходу отправил мяч в угол ворот Шмейхеля.

26’ Пошла атака гостей после перехвата Тилеманса в центре поля, дошёл мяч до штрафной «Ливерпуля», но прострел к воротам обострения не получил — мяч достался Келлехеру.

33’ 1:3 Джеймс Мэддисон. Дьюзбери-Холл отыграл на Мэддисона, который проскочил Окслейд-Чемберлена и великолепным ударом с дальней дистанции вогнал мяч под самую перекладину ворот Келлехера.

38’ Мортон отыграл на Гомеса, который неопрятно сыграл на приёме, по сути подарив мяч Варди. Форвард ворвался в штрафную «Ливерпуля», пробил мимо Келлехера в дальний угол, но попал в стойку.

45’ Конор Брэдли подключился, сместился с правого фланга и нанёс дальний удар по воротам «Лестера». Поймал Шмейхель мяч.

52’ Дьюзбери-Холл сместился с левого фланга в штрафную площадь «Ливерпуля», финтом здорово убрал Милнера и пробил в дальний угол. В прыжке свою команду выручил Келлехер.

62’ Цимикас от лицевой вырезал подачу на ближний угол вратарской «Лестера», Диогу Жота головой протолкнул мяч на дальнюю штангу, но там находился только Томас, разрядившись обстановку у ворот.

68’ 2:3 Диогу Жота. Долго мерсисайдцы кружили у границы чужой штрафной, в итоге Минамино с линии в касание отыграл налево на Жоту, который ворвался в штрафную и отличным ударом в дальний угол переиграл Шмейхеля.

82’ Кейта с дальней дистанции нанёс сильный удар по воротам «Лестера», а Жота умудрился голову подставить, изменив направление удара, и Шмейхелю пришлось реагировать. С трудом вратарь справился, но смог мяч отбить.

88' — Excellent work from Keita to get the Reds moving forward. In the end though his pass for Minamino is a little heavy.

[2-3]#LIVLEI pic.twitter.com/hPpNFnRulQ — Liverpool FC (@LFC) December 22, 2021

90+3’ Мэддисону дали пробить из-за штрафной «Ливерпуля», но на исполнение уже сил не хватило — лёгкий мяч для Келлехера.

90+5’ 3:3 Такуми Минамино. Милнер с правого фланга выполнил отличный заброс на дальний край штрафной площади «Лестера», а Минамино принял мяч и отличным ударом в дальний угол сравнял счёт.

Goalkeeping 𝒉𝒆𝒓𝒐𝒊𝒄𝒔 from Caoimhin Kelleher! 👏 pic.twitter.com/XmGq76QLpf — Liverpool FC (@LFC) December 22, 2021

90+7’ Игра перешла в серию пенальти, где точнее оказались мерсисайдцы, у которых с «точки» промахнулся лишь Минамино, пробивший выше ворот. Зато вратарь «Ливерпуля» Кивин Келлехер отразил удары Люка Томаса и Райана Бертранда, и принес победу своей команде.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Ливерпуль — Лестер 3:3 Голы: 0:1 Джейми Варди (9'), 0:2 Джейми Варди (13'), 1:2 Алекс Окслейд-Чемберлен (19'), 1:3 Джеймс Мэддисон (33'), 2:3 Диогу Жота (68'), 3:3 Такуми Минамино (90 + 5') Ливерпуль: Кивин Келлехер, Conor Bradley (Диогу Жота, 46'), Джозеф Гомес, Billy Koumetio (Ибраима Конате, 46'), Константинос Цимикас (Owen Beck, 80'), Джордан Хендерсон (Наби Кейта, 59'), Tyler Morton (Джеймс Милнер, 46'), Алекс Окслейд-Чемберлен, Такуми Минамино, Роберто Фирмино, Неко Уильямс Лестер: Джейми Варди, Патсон Дака (Келечи Ихеаначо, 56'), Kiernan Dewsbury-Hall (Райан Бертранд, 60'), Джеймс Мэддисон, Бубакари Сумаре, Юри Тилеманс, Люк Томас, Вильфред Ндиди, Чаглар Сёюнджю (Янник Вестергор, 60'), Рикарду Перейра (Марк Олбрайтон, 42'), Каспер Шмейхель Предупреждения: Tyler Morton (10'), Джеймс Мэддисон (74'), Люк Томас (89')

This team 𝙣𝙚𝙫𝙚𝙧 gives up. ❤ pic.twitter.com/WDNeH4YwYh — Liverpool FC (@LFC) December 22, 2021

Следующие матчи

В полуфинале Кубка лиги «Ливерпуль» сыграет с лондонским «Арсеналом». Первый матч противостояния пройдет 4 или 5 января.

В ближайшем матче, в рамках 19 тура АПЛ, мерсисайдцы 26 декабря примут на своем поле «Лидс», а «Лестер» в этот день отправится в гости к «Манчестер Сити».

Прямая речь

Кивин Келлехер, вратарь «Ливерпуля»

— Очевидно, что у нас не получилось хорошо стартовать, и к перерыву мы явно уступали, [но] мы действительно чувствовали себя вполне уверенно, потому что забитые голы были в основном нашей виной — мы отдавали мяч сопрнику. Тренер сказал в перерыве: «Если вы забьете еще один гол, болельщики взорвутся и может случиться все, что угодно». Так что мы всегда верим до конца, и это было видно.

Я думаю, что некоторые из более старших парней, вышедших в перерыве, помогли нам лучше контролировать игру и продвинуться вперед. В основном во втором тайме мы просто располагались на своей половине, так что вышедшие старшие игроки нам действительно помогли. Мы никогда не сдаемся и всегда идем до конца, и, как вы видели, мы снова достигли этой цели в конце, потому что мы никогда не переставали верить, а публика продолжала нас подталкивать.