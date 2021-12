Триумф дублеров. «Ливерпуль» вырвал волевую победу в серии пенальти

5’ Дака левым краем ворвался в штрафную «Ливерпуль» и пробил под ближнюю штангу — Келлехер перевёл мяч на угловой.

9’ 0:1 Джейми Варди. Мэддисон увидел справа Варди и выполнил проникающую передачу на ход партнёру, который ворвался в штрафную «Ливерпуля» и неотразимо пробил мимо Келлехера в дальний угол.

13’ 0:2 Джейми Варди. Вновь быстрая атака удаётся гостям Дьюзбери-Холл сделал отличный пас налево, где Дака ворвался в штрафную площадь мерсисайдцев, прострелил в центр, и набегавший Варди в касание переправил мяч в створ.

19’ 1:2 Алекс Окслейд-Чемберлен. Фирмино получил мяч в штрафной «Лестера» спиной к воротам, Ндиди смог его выбить, но точно на Окслейд-Чемберлена, который с линии штрафной мощным ударом сходу отправил мяч в угол ворот Шмейхеля.

26’ Пошла атака гостей после перехвата Тилеманса в центре поля, дошёл мяч до штрафной «Ливерпуля», но прострел к воротам обострения не получил — мяч достался Келлехеру.

33’ 1:3 Джеймс Мэддисон. Дьюзбери-Холл отыграл на Мэддисона, который проскочил Окслейд-Чемберлена и великолепным ударом с дальней дистанции вогнал мяч под самую перекладину ворот Келлехера.

38’ Мортон отыграл на Гомеса, который неопрятно сыграл на приёме, по сути подарив мяч Варди. Форвард ворвался в штрафную «Ливерпуля», пробил мимо Келлехера в дальний угол, но попал в стойку.

45’ Конор Брэдли подключился, сместился с правого фланга и нанёс дальний удар по воротам «Лестера». Поймал Шмейхель мяч.

52’ Дьюзбери-Холл сместился с левого фланга в штрафную площадь «Ливерпуля», финтом здорово убрал Милнера и пробил в дальний угол. В прыжке свою команду выручил Келлехер.

62’ Цимикас от лицевой вырезал подачу на ближний угол вратарской «Лестера», Диогу Жота головой протолкнул мяч на дальнюю штангу, но там находился только Томас, разрядившись обстановку у ворот.

68’ 2:3 Диогу Жота. Долго мерсисайдцы кружили у границы чужой штрафной, в итоге Минамино с линии в касание отыграл налево на Жоту, который ворвался в штрафную и отличным ударом в дальний угол переиграл Шмейхеля.

82’ Кейта с дальней дистанции нанёс сильный удар по воротам «Лестера», а Жота умудрился голову подставить, изменив направление удара, и Шмейхелю пришлось реагировать. С трудом вратарь справился, но смог мяч отбить.

88' — Excellent work from Keita to get the Reds moving forward. In the end though his pass for Minamino is a little heavy.

