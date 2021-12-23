«Ливерпуль» — «Лестер»: счет матча 3:3 (5:4), обзор голов

Счет уже на 9-й минуте открыли гости — Мэддисон принял мяч у чужой штрафной, заметил Варди, сделав тому передачу на ход, а уже Джейми низом пробил точно в дальний угол ворот.
Спустя четыре минуты Варди оформил дубль. Дака получил передачу к левому краю штрафной «Ливерпуля», после чего прострелил во вратарскую, где Варди, опередив защитника, переправил мяч в сетку ворот.
Мерсисайдцы отыграли один мяч на 19-й минуте. После скидки к 11-метровой отметки Фирмино в борьбе протолкнул мяч к линии штрафной, откуда Алекс Окслейд-Чемберлен исполнил классный удар в самый угол ворот.
На 33-й минуте «Лисы» вновь увеличили отрыв. Мэддисону дали подготовить удар из-за штрафной — мяч залетел под перекладину. ворот «Ливерпуля».
На 68-й минуте хозяева сократили отставание. Долго мерсисайдцы кружили у границы чужой штрафной, и в итоге одного паса Минамино вперёд хватило для обострения атаки, а Диогу Жота уже исполнил сильный удар в угол ворот.
Сравнять счет «Ливерпулю» удалось в компенсированное время. Милнер нашёл Минамино в гостевой штрафной, который положил корпус и с лёта направил мяч в сетку ворот.
После финального свистка игра перешла в серию пенальти, где точнее оказались хозяева.
Ранее в полуфинал вышли «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм». Полуфинальные пары определит жеребьевка.