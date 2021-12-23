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    «Ливерпуль» по пенальти одолел «Лестер» в 1/4 финала Кубка лиги

    «Ливерпуль» — «Лестер»: счет матча 3:3 (5:4), обзор голов

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Ливерпуль Лестер Сити
    «Ливерпуль» в домашнем матче 1/4 финала Кубка Английской лиги в серии пенальти обыграл «Лестер» — 3:3 ( 5:4 по пенальти).

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет уже на 9-й минуте открыли гости — Мэддисон принял мяч у чужой штрафной, заметил Варди, сделав тому передачу на ход, а уже Джейми низом пробил точно в дальний угол ворот.

    Спустя четыре минуты Варди оформил дубль. Дака получил передачу к левому краю штрафной «Ливерпуля», после чего прострелил во вратарскую, где Варди, опередив защитника, переправил мяч в сетку ворот.

    Мерсисайдцы отыграли один мяч на 19-й минуте. После скидки к 11-метровой отметки Фирмино в борьбе протолкнул мяч к линии штрафной, откуда Алекс Окслейд-Чемберлен исполнил классный удар в самый угол ворот.

    На 33-й минуте «Лисы» вновь увеличили отрыв. Мэддисону дали подготовить удар из-за штрафной — мяч залетел под перекладину. ворот «Ливерпуля».

    На 68-й минуте хозяева сократили отставание. Долго мерсисайдцы кружили у границы чужой штрафной, и в итоге одного паса Минамино вперёд хватило для обострения атаки, а Диогу Жота уже исполнил сильный удар в угол ворот.

    Сравнять счет «Ливерпулю» удалось в компенсированное время. Милнер нашёл Минамино в гостевой штрафной, который положил корпус и с лёта направил мяч в сетку ворот.

    После финального свистка игра перешла в серию пенальти, где точнее оказались хозяева.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Ливерпуль — Лестер 3:3
    Голы: 0:1 Джейми Варди (9'), 0:2 Джейми Варди (13'), 1:2 Алекс Окслейд-Чемберлен (19'), 1:3 Джеймс Мэддисон (33'), 2:3 Диогу Жота (68'), 3:3 Такуми Минамино (90 + 5') Ливерпуль: Кивин Келлехер, Conor Bradley (Диогу Жота, 46'), Джозеф Гомес, Billy Koumetio (Ибраима Конате, 46'), Константинос Цимикас (Owen Beck, 80'), Джордан Хендерсон (Наби Кейта, 59'), Tyler Morton (Джеймс Милнер, 46'), Алекс Окслейд-Чемберлен, Такуми Минамино, Роберто Фирмино, Неко Уильямс Лестер: Джейми Варди, Патсон Дака (Келечи Ихеаначо, 56'), Kiernan Dewsbury-Hall (Райан Бертранд, 60'), Джеймс Мэддисон, Бубакари Сумаре, Юри Тилеманс, Люк Томас, Вильфред Ндиди, Чаглар Сёюнджю (Янник Вестергор, 60'), Рикарду Перейра (Марк Олбрайтон, 42'), Каспер Шмейхель Предупреждения: Tyler Morton (10'), Джеймс Мэддисон (74'), Люк Томас (89')

    Ранее в полуфинал вышли «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм». Полуфинальные пары определит жеребьевка.

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