«Хочу играть за Барселону». Жирков отреагировал на информацию о возможном переходе в «Химки»

Бывший защитник «Зенита» и ЦСКАпрокомментировал информацию о том, что он может перейти в

Ранее члена наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что подмосковный клуб хочет пригласить в команду Жиркова и нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Никак не могу прокомментировать информацию о моем переходе в "Химки". Я не знаю, о чём там пишут. Это, наверное, неправда, я даже не в курсе.

Где хотел бы продолжить карьеру? В "Барселоне" (смеется)», — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».

Последним клубом 38-летнего Жиркова был «Зенит», который он покинул летом этого. С тех пор он остается без клуба. Ранее, помимо «Зенита», Жирков также выступал за ЦСКА, «Анжи» и «Челси».